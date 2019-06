Envían a juicio a 14 represores por desapariciones y torturas en Corrientes

El Juzgado Federal 1 de Corrientes elevó a juicio la causa por torturas y desapariciones durante la dictadura en la que están acusados 14 represores del expediente conocido como "Séptima Brigada", informaron este viernes fuentes judiciales.

El juez federal Juan Carlos Vallejos, subrogante en el estrado correntino, elevó al Tribunal Oral Federal la causa que comprende la estructura de mando de la represión ilegal durante la dictadura en esta provincia.

Entre los 14 imputados que el juez Vallejos envió a juicio se encuentran miembros de la subzona Corrientes del Área militar 231 con poder de decisión sobre la planificación represiva.

A todos se los acusa de asociación ilícita, privaciones ilegales de la libertad, torturas y hasta de un homicidio.

El caso repasa las desapariciones y crímenes de lesa humanidad sufridos por 101 víctimas de la provincia de Corrientes, entre los que se encuentran ex funcionarios, intendentes y militantes de diversas extracciones políticas durante el período comprendido entre los años 1976 y 1983.

Se trata de una causa iniciada en abril de 2014 y que recorre el circuito represivo de los centros clandestinos de detención que funcionaron en Corrientes, principalmente en el ex Regimiento de Infantería 9.

Debido a que entre los imputados hay ex militares y un gendarme condenados en otra causa juzgada en el Tribunal Oral Federal de Corrientes el estrado deberá constituirse con magistrados subrogantes.

Mientras tanto el expediente llegó a la sala juzgadora cuyos titulares, Víctor Alonso, Lucrecia Rojas de Badaró y Fermín Ceroleni deberán formalizar su ingreso, apartarse y una vez que se designan los nuevos jueces, se deberá notificar a las partes, que, a su vez tendrán que presentar pruebas y proponer testigos.

Es por ello que fuentes judiciales consultadas por este medio niegan la posibilidad de que el debate se concrete este año.