Para garantizar el acceso a la educación inicial, aguardan la designación de una docente en Apipé

En la isla Apipé Grande son 34 los niños que asisten a la única sala para 4 años que posee el Nivel Inicial. Ante la imposibilidad de que una sola docente pueda atenderlos a todos a la vez, tiempo atrás, la institución con los tutores resolvieron dividirlos en dos grupos de 17 integrantes cada uno.

“Durante una semana, un grupo asistía tres días y el otro, dos. En la siguiente, esa distribución se invertía. De esta forma, todos podían acceder a esa formación inicial. Caso contrario, es imposible que una sola persona pueda ocuparse de más de 30 chicos en la misma franja horaria”, contó uno de los tutores en diálogo con El Litoral. Ese sistema estaba en vigencia hasta que ahora recibieron la noticia de que solo podrían continuar 25 niños, es decir, que nueve quedarían afuera. La selección sería en base al orden de inscripción. “Esto pasó porque desde la Dirección de la Escuela pidieron a la docente que regularizara la asistencia de los alumnos, en base a la normativa vigente que establece que no debe tener menos de 20 alumnos”, señaló uno de los padres. Al mismo tiempo, aclaró que “pero en realidad iban 17, no porque faltaran alumnos, sino porque se acordó dividirlos en dos grupos ya que es imposible que los 34 estuvieran juntos”.

Más allá de esa alternativa que habían acordado, “ante el requerimiento institucional, a la docente no le quedó otra que establecer que solo seguirían cursando 25, que es la cantidad máxima permitida”, señaló. No obstante, indicó que tutores se comunicaron con la presidenta del Consejo General de Educación, quien se comprometió a asignar otro docente para así garantizar la continuidad de las clases.