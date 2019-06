Valdés en China: promocionan la carne correntina y se habló de una pastera

Agenda

La comitiva correntina permanecerá en Heilongjian hasta el martes, cuando se trasladarán a la provincia de Liaoning, ciudad de Dalian, donde será recibida por empresarios y ejecutivos de las grandes corporaciones industriales, comerciales y financieras. Se realizará una ronda de negocios para promocionar madera, carne de ganado, cereales, frutas, pescado, mariscos, energía alternativa, eólica, paneles solares, vinos, aceites, arroz, etc.

Luego visitarán la ciudad tecnológica y encararán una ronda de negocios con más de 120 empresarios chinos.

Se trasladarán después a Shenyang, capital de la provincia de Liaoning, donde serán recibidos por el vicepresidente de la Asamblea Popular y tres grandes empresas. Más tarde se reunirán con la empresa Cnyd Yuanda Financial & Commercial Investment Group Co., Ltd. web www.cnydgroup.com