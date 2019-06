Educación entregó insumos a escuelas de La Cruz

La ministra Benítez al dirigirse ante los alumnos de las EFA y directivos, señaló la importancia de acercar los recursos que son necesarios para el desarrollo y funcionamiento de las escuelas, recursos que a diario son demandados y gestionados por la comunidad educativa. Así como también, resaltó el valor de estar en contacto, dialogar, saber cuáles son los objetivos, como trabajan etc. “Las Escuelas de Familia Agrícola son 19 en toda la provincia, en su mayoría el Gobernador Gustavo Valdés las visitó y atento a los requerimientos de las comunidades y necesidades me pidió que trabajáramos juntos en un plan para poder ver que necesitan, no solamente en recursos materiales sino también en cuanto a la formación que brindan las EFAs. Fue así que comienza a transitar el “Plan EFAs” en el cumplimiento de la palabra empeñada”.

“Para nosotros es un placer enorme estar hoy aquí en La Cruz y poder estar acompañando distintas actividades que se están llevando adelante en esta hermosa ciudad y fundamentalmente poder visitarlos y estar con la escuela Efa, tomar contactos poder con los directivos qué tanto hacen por la tarea docente en la escuela primaria secundaria Por qué es importante ya que no solamente poder acercar los recursos qué son necesarios para para el desarrollo y funcionamiento de la escuela, recursos que a diariamente son demandados y gestionados por los directivos y por toda la comunidad”, señaló sobre la el apoyo educativo en la localidad.

Respecto a la importancia de las EFAS, dijo que “es fundamental el contacto de estar juntos, de conocernos, hablar, dialogar y de saber cuáles son todos nuestros objetivos y las ganas que tenemos de hacer cosas con los alumnos. Ustedes chicos vienen a una de las escuelas Efas de la provincia de Corrientes, son un total de 19, su escuela es muy importante porque lo que aprenden está muy vinculado a la práctica donde habitan; cuando ustedes terminen su escuela secundaria empiezan a pensar a tomar decisiones si van a seguir estudiando o si van a vincularse al mundo del trabajo”.

“En la provincia de Corrientes tenemos la fortuna de que los alumnos en las EFAS en su mayoría cómo los últimos años transitan las prácticas profesionalizantes tienen una rápida inclusión en el mundo laboral; empresa; o fábrica en distintas instituciones que se dedican a la producción”. Esta es una zona con un alto nivel productivo y es fundamental tener mano de obra capacitada recursos humanos jóvenes pujantes y por eso la alta inversión que hacemos desde el estado provincial”.

Finalmente, la ministra cerró su discurso diciendo: “En el mismo sentido la escuela técnica, qué surgió como una demanda de la comunidad y hoy con dos orientaciones seguramente en unos años más podríamos tener mayor inclusión de nuevas profesiones porque el mundo laboral así lo requiere, pero para llegar a esto tenemos que atravesar antes un escalón qué es la escuela primaria. Señora directora le queremos agradecer el trabajo que hacen por los más chicos y la convicción de que ellos tienen que seguir su escuela secundaria porque hoy en la República Argentina la escuela secundaria es por ley nacional y de la provincia de Corrientes es obligatoria ninguno de ustedes puede dejar la escuela secundaria; acotó la titular de la cartera educativa”.