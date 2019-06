Duelo de punteras en Libertad

Aprovechando los feriados nacionales de la semana la competencia femenina de la Liga Correntina de Fútbol disputará su tercera fecha del calendario 2019.

En la jornada de hoy se cumplirán partidos por los grupos A, B y C.

El estadio de Libertad albergará a última hora (a partir de las 21.30) el mano a mano entre las dos punteras de la Zona A: las tetracampeonas Mandiyú ante Curupay A, con seis puntos cada una.

En esa misma cancha también se enfrentarán las dos escoltas de Libertad por la Zona B. Las chicas de Deportivo Popular A y de Curupay B abrirán la programación desde las 19.30. Además, Dr. Montaña y Villa Raquel disputarán un juego de la Zona C.

En cancha de Lipton tendrá lugar un partido por la Zona C y otros dos por la Zona A.

Programa de partidos

Para hoy

Cancha de Libertad

19.30 (Femenino) Deportivo Popular A vs. Curupay B (Zona B).

20.30 (Femenino) Dr. Montaña vs. Villa Raquel (Zona C).

21.30 (Femenino) Deportivo Mandiyú vs. Curupay A (Zona A).

Cancha de Lipton

19.30 (Femenino) Deportivo Popular B vs. Lipton B (Zona C).

20.30 (Femenino) Ferroviario vs. San Jorge (Zona A).

21.30 (Femenino) Sportivo Corrientes vs. Lipton A (Zona A).

Jueves 20

Cancha de Libertad

19.30 (Femenino) Sacachispas vs. Quilmes (Zona C).

20.30 (Femenino) Libertad vs. Robinson (Zona B).

21.30 (Femenino) Deportivo Empedrado vs. Yaguareté (Zona B).