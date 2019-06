Un año sin Gelmi 

Su oficina sigue llena de noticias, quédese tranquilo don Carlos. En ella se habla de todo, se critica, se ironiza -como era su sello personal-, se ejercita el periodismo, se asumen los problemas y se buscan soluciones de frente. Nadie se esconde. Nadie juega por detrás.

Hoy, al cumplirse un año de su partida, continúa vivo su legado periodístico y hasta hace falta esa visión que siempre lo distinguía para discutir una hoja de ruta que nos permita atravesar el mar bravo y la densa niebla que, desde hace un tiempo, envuelve a los medios. Pero a pesar de nuestras limitaciones, quédese tranquilo que en su lugar se sigue generando reflexiones necesarias para continuar analizando la realidad con profesionalismo, pese a tantas dificultades que se nos presentan a diario.

En el lugar en que se refugió en los últimos años como director de El Litoral sólo se sumaron seis sillas y una amplia mesa que sirven para las reuniones de redactores, donde definimos contenidos, pero también nos permite realizar entrevistas con mayor comodidad. Allí, y con extensión a toda la sala de Redacción, seguimos hablando de política, de gestión estatal, de controversias en esas gestiones, de necesidades, de atraso, de los simuladores de siempre y de los absurdos burócratas. Obviamente, también se habla de fútbol, como tanto le gustaba mechar en sus conversaciones.

Hace unos días pensé: “¿Qué escribiría don Gelmi sobre las distintas fórmulas para las presidenciales? ¿Qué diría de la dupla Fernández-Fernández y la de Macri-Pichetto?”. Tengo varias hipótesis, eh... “pero bueno, mejor se lo cuento en otra ocasión”, tal como me decía cuando estaba escaso de tiempo y el tema era lo bastante extenso como para cansar al interlocutor en el final de la jornada laboral. Las próximas elecciones es un tema que da para mucho más, sobre todo si uno imagina esas columnas, que redactaba los domingos acompañadas por algún punzante dibujo de su amigo Chaque Mauriño.

Sabe, esos recuerdos siguen aquí don Carlos. Muchos valores profesionales que compartimos continúan firmes entre nosotros, y también se siguen librando viejas batallas a determinadas cuestiones que usted conocía bien y que con frecuencia, inevitablemente, lo exasperaban. Su oficina sigue allí Gelmi y se defiende la profesión.



Entrevistado

Hurgando en el archivo, como a usted lo entusiasmaba, volví a leer una entrevista que le hicimos en el 2012 por el Día del Periodista y que la publicamos completa el año pasado, tras su fallecimiento.

Hay conceptos suyos que bien valen recordar sobre la profesión y los medios:



“—¿Y cómo ve la profesión hoy?

—Totalmente confundida, tergiversada, ha dejado de ser la profesión que era. No estoy haciendo la comparación en cuanto a su calidad, sino a los límites de su actividad. Está metida en cosas en que no tiene que estar metida y está ajena de cosas en las cuales debería estar metida.

—¿Hoy proliferan más las operaciones de prensa o bien se puede notar más por la mayor cantidad de medios que hay?

—Sí, hoy se nota mucho más porque ahora se mueve más dinero. En mi época (lo digo tocando de oído, porque de una de las cosas que me jacto es que nunca me mezclé con la basura), se movía mucho dinero, pero ahora se mueve muchísimo más. En aquella época era, digamos, dinero barato: beneficiarte con un viaje, incluirte en una comitiva que viajaba a un determinado lugar, unas vacaciones pagas. Ahora es una cosa de fábula. Toda una familia empleada… Además, con un descaro sin rubor. Antes si se decía “fulano trabaja para tal partido, para tal gobierno, uno no salía a la calle. Ahora se jactan, llevan una cucarda en el pecho.

—Pese a esta descripción tan desalentadora, ¿cómo hacemos para preservar al periodismo?

—“Es que no hubo cuestionamiento. Nosotros vivimos pidiendo a los partidos políticos que hagan una autocrítica. ¿Y nosotros cuándo hicimos eso? Por qué tenemos que llegar a esta pelea de que un medio sea hoy de fulano y mañana es de otro, pero resulta que en los papeles aparece un tercero siendo el dueño. Acá hay medios que no sabemos de quiénes son”.

También anoté estas dos frases:



“Nosotros no estamos para aplaudir, no vamos a poder hacer una nota elogiosa para un médico que hizo una operación, salvo que esa operación haya sido excepcional, porque si no, ¿para qué está el médico?”. “Hay una realidad cruda, que sangra a borbotones y es que mucha gente está dejando el periodismo por la función pública. Porque en la función pública trabaja mucho menos y gana mucho más”.

Cuánto nos gustaría ampliar esos conceptos, discutirlos, cada uno desde su óptica. Aún está su oficina Gelmi, un poco cambiada, eso sí, pero todavía llena de noticias y periodismo.