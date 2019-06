Valdés en China: intercambio estudiantil y producción de autos, ejes de reuniones

El gobernador Gustavo Valdés continuó ayer su recorrida por Heilongjiang y se reunió con el mandatario de esa provincia. Mañana recorrerán otra ciudad.

“Fuimos recibidos por Wentao Wang, gobernador de Heilongjian, con quien hablamos de sus sectores productivos como los de producción de cereales, de fabricación de autos y su fuerte apuesta a las centrales eléctricas, la tecnología robótica y espacial”, informó Valdés en su cuenta oficial de Twitter.

“Ambos gobiernos nos comprometimos a avanzar para que China realice mayores inversiones en nuestros sectores ganadero, forestal y turístico, como también para iniciar intercambios para que los alumnos de la Universidad Nacional del Nordeste puedan complementar aquí su formación académica”, aseguró.

Más tarde, el Gobernador mantuvo reuniones de gestión con Tan Baicheng, vicepresidente del Comité de Promoción del Comercio Internacional de Heilongjiang.

“Nos reunimos con Di Gouchen, dueño de la industria forestal más grande de la provincia, para que una comitiva de empresarios del sector viaje a Corrientes y estudie el mercado”, anticipó vía red social.

La comitiva correntina permanecerá en Heilongjiang hasta mañana, cuando se trasladarán a la provincia de Liaoning, ciudad de Dalian, donde será recibida por empresarios y ejecutivos de las grandes corporaciones industriales, comerciales y financieras.

Se realizará una ronda de negocios para promocionar madera, carne de ganado, cereales, frutas, pescado, mariscos, energía alternativa, eólica, paneles solares, vinos, aceites, arroz, etc.

Luego visitarán la ciudad tecnológica y encararán una ronda de negocios con más de 120 empresarios chinos.

Se trasladarán después a Shenyang, capital de la provincia de Liaoning, donde serán recibidos por el vicepresidente de la Asamblea Popular y tres grandes empresas.

Luego, se reunirán con los CEO de la empresa Cnyd Yuanda Financial & Commercial Investment Group Co., Ltd. web www.cnydgroup.com

Desde que llegaron a China, Valdés y sus funcionarios ya mantuvieron reuniones con Sun Zhe, alcalde de Harbin, capital de la provincia de Heilongjiang.

Conversaron sobre las fortalezas económicas y productivas de su provincia y de la de Corrientes. La ciudad tiene industrias forestales y la producción de pasta de madera fue también uno de los temas tratados.

La reunión sirvió para afianzar los lazos ya existentes y potenciar las oportunidades de comercialización para dos de los principales productos de Corrientes: la carne y la madera.

El Gobernador demostró las virtudes de la provincia y las políticas que desarrolla para lograr la reactivación de la industria frigorífica.

Con respecto a la carne, China tiene una demanda que Corrientes puede satisfacer, por este motivo hay interés de mejorar la exportación cárnica.

La provincia es la tercera productora ganadera del país, primera en novillo y desarrollo genético, y esto es clave para el intercambio comercial con China.