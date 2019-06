Los Pumitas se quedaron sin final al caer ante Australia

El seleccionado argentino de rugby sub-20, Los Pumitas, no pudo con la potencia y el oficio mostrado por su par de Australia, que le ganó ayer por 34-13, en una de las semifinales del mundial de la categoría, que se lleva a cabo en las ciudades de Santa Fe y Rosario.

Ahora el equipo albiceleste disputará el sábado el partido por el tercer y cuarto puesto de la clasificación con Sudáfrica, que en la otra semifinal disputada ayer cayó ante Francia, campeón defensor, por 20 a 7.

Argentina realizó un buen primer tiempo, quedando a tiro de un equipo australiano que fue más potente y logró irse en ventaja por 17-13, pese a la tarjeta roja que le mostraron a Michael McDonald.

En el segundo período, Los Pumitas trataron de revertir el dominio de la visita, pero se encontraron con una férrea defensa que anuló los intentos albicelestes, y que a su vez aprovechó al máximo cada oportunidad que tuvo para marcar.

En el último cuarto de hora del encuentro ingresó en Los Pumitas el ex tercera línea de San Patricio, y actual jugador de Atlético de Rosario, Jerónimo Gómez Vara.

El aliento de los casi 6.000 fanáticos que dijeron presente en el Hipódromo de Rosario contagió al equipo que siempre intentó más allá de que no pudo concretar. El aplauso de la gente en el cierre del partido fue el mejor reconocimiento para un grupo de chicos que el sábado buscarán cerrar el mundial lo más alto posible.

El equipo dirigido por José Pellicena marcó un try penal y también hubo dos penales convertidos por el apertura Joaquín De la Vega Mendía.

Ben Donaldson resultó el máximo anotador del conjunto ganador, al aportar un try, cuatro conversiones y dos penales, aunque la figura fue su capitán, Fraser Mc Reight.

Otros resultados

En los partidos que sirven para clasificar del quinto al octavo lugar, Gales derrotó ajustadamente a Nueva Zelanda, por 8-7, mientras que Inglaterra venció a Irlanda 30 a 23.

En tanto que en los reposicionamientos por el noveno lugar, Italia superó a Escocia por 26 a 19 y Georgia hizo lo mismo con Islas Fiji por 12 a 8.