Argentina por la recuperación

Obligado a mejorar su imagen y conseguir un buen resultado, el seleccionado de la Argentina buscará recuperarse del debut con derrota ante Colombia (2-0), cuando enfrente esta noche a Paraguay por la segunda fecha del Grupo B de la Copa América Brasil 2019.

El partido se disputará desde las 21.30 en el estadio Mineirao de Belo Horizonte, con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio y transmisión de la TV Pública, TyC Sports y Directv.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni, el blanco de muchas críticas, necesita revertir la imagen que mostró el pasado sábado en Salvador de Bahía en su presentación en el torneo sudamericano. Paraguay, bajo la conducción del argentino Eduardo “Toto” Berizzo, también tiene obligaciones ya que el domingo pasado en Río de Janeiro vencía por 2-0 a Qatar, uno de los invitados junto a Japón, pero sobre el final se quedó y le terminaron empatando 2 a 2.

El resultado de hoy no definirá la suerte de Argentina pero será clave conseguir el triunfo para encaminar la clasificación a los cuartos de final para no llegar urgido al último partido de la fase de grupos ante Qatar.

La derrota ante Colombia (hoy juega a las 18.30 ante Qatar) luego de un primer tiempo muy malo y una leve mejoría en el segundo de la mano de Lionel Messi antes del gol del delantero Roger Martínez, que abrió el marcador, generó muchas dudas en torno al equipo nacional.

Por este motivo, el cuerpo técnico encabezado por Scaloni seguramente modificará la formación inicial y podría introducir variantes en todas las líneas.

En la defensa, el lateral derecho Renzo Saravia quedó muy expuesto por la fragilidad en la marca y la escasa participación en ataque, y en su lugar ingresaría Milton Casco, una de las sorpresas de la convocatoria ya que no había participado del ciclo.

Ya en el mediocampo el cambio que se impone sería el que Scaloni realizó en el entretiempo del duelo ante los “cafeteros” con la entrada de Rodrigo De Paul por Angel Di María, de flojo rendimiento en su retorno a la Selección luego del Mundial de Rusia.

Además, el tucumano Roberto Pereyra, ya recuperado de una molestia muscular, ocupará el sector derecho de la mitad de cancha para que Giovani Lo Celso pase al centro en lugar de Guido Rodríguez.

El cambio más resonante se dará en la ofensiva donde Lautaro Martínez reemplazaría a Sergio Agüero en la formación. El ex Racing Club y actual atacante de Inter, de Italia, es el goleador del ciclo Scaloni con cuatro gritos, y hasta el retorno del “Kun” era el centrodelantero titular en la consideración del cuerpo técnico.

Paraguay, por su parte, también presentará cambios, un total de cinco respecto del primer partido, empezando por el capitán Gustavo Gómez, ex Lanús, que cumplió la fecha de suspensión y relevará al boquense Junior Alonso, y siguiendo por Juan Escobar, Richard Sánchez, Derlis González y Oscar Romero, que ocuparon los lugares de Bruno Valdez, Celso Ortiz, Hernán Pérez y Cecilio Domínguez, respectivamente.