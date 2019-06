Pizzi exteriorizó su ambición pero pidió ser “cautos y pacientes”

El entrenador Juan Antonio Pizzi expresó su “máxima ambición” en el arranque de su segundo ciclo al frente de San Lorenzo, con la Copa Libertadores como uno de los objetivos, pero solicitó “cautela y paciencia” en busca de buenos resultados.

“Siempre tengo la máxima ambición y más en un club como este, pero debemos ser cautos y tener paciencia”, señaló Pizzi durante su presentación oficial como director técnico de San Lorenzo, acompañado del presidente Matías Lammens, y los vicepresidentes Marcelo Tinelli y Roberto Alvarez.

“Hay que ser equilibrados y conscientes de la realidad. El equipo no logró consolidarse y no tuvo los resultados que se propusieron. Buscaremos lo mejor de las etapas anteriores. Los jugadores siempre se nutren de entrenadores anteriores y lo utilizaremos en beneficio del equipo”, indicó el sucesor de Jorge Almirón.

“El tema de la participación en la Libertadores es motivante. El cariño que recibimos es difícil de igualar en otra institución y nos creemos capacitados de desarrollar una idea”, señaló Pizzi, quien ya estuvo entre 2012 y 2013 en la institución azulgrana.

Luego de conquistar el torneo Inicial 2013, el santafesino se fue a Valencia, de España, y no dirigió la Copa Libertadores que ganó el Ciclón bajo la conducción de Edgardo Bauza.

“No es revancha, es una ilusión jugar la Copa Libertadores. Sé la exigencia que representa y vamos a tratar de trabajar lo mejor posible y mantener la ilusión de seguir en la Copa”, apuntó.

En ese sentido, Tinelli señaló que no viven “de rencores” y consideró superado aquel alejamiento sorpresivo de Pizzi al fútbol español.

“A Juan lo quiero mucho y a Matías también. Aquel dolor fue por cariño, pero entendible. Me acuerdo de que estábamos por viajar al Vaticano y apareció la oferta de Valencia. No hay asperezas. Nos encanta verlo en el club, con su hijo; Juan es de la casa”, indicó el conductor de televisión y empresario. Pizzi, de 51 años, se consideró “mejor entrenador que hace seis años” cuando se hizo cargo de un equipo cargado de interrogantes y complicado con el promedio.

“He tenido la suerte de recorrer distintos ámbitos del fútbol y me siento más capacitado. Me siento con mucha experiencia, a través de las posibilidades deportivas que me dieron, pero eso no implica que sea exitoso; ahora transmito confianza”, apuntó Pizzi.

El entrenador santafesino, a la espera de refuerzos, inició su trabajo con varios juveniles del club. “No perdemos de vista que las divisiones juveniles llevan un proceso que no podemos adelantar. Subimos a seis chicos, pero no significa que serán los únicos, habrá más y en su momento tendrán su espacio”, añadió el ex DT del seleccionado chileno de fútbol. campeón en la Copa América 2016.

Pizzi remarcó su satisfacción por la vuelta a San Lorenzo porque vivió “momentos felices” en su primera gestión.

“Tenemos energía y herramientas para concretar la idea futbolística. Esperamos que las cosas salgan como las esperamos. Queremos el apoyo de todos. Estamos convencidos de que con tiempo y paciencia vamos a concretar la idea”, señaló Pizzi.

San Lorenzo, que iniciará en el puesto 12 de los promedios la próxima temporada, afrontará el 24 de julio su primer objetivo: la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, como local ante Cerro Porteño de Paraguay.