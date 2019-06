Corsos barriales 2019: las comparsas ganadoras recibieron sus premios

Las comparsas barriales de la capital correntina recibieron el lunes en el anfiteatro José Hernández los premios de la edición 2019 de los corsos municipales. En la oportunidad el intendente Eduardo Tassano aseguró: “El compromiso de los vecinos de la ciudad de hacer cada vez más grande esta celebración, que refleja nuestra idiosincrasia y nuestra cultura”. Durante el acto hubo reconocimientos especiales para la mejor carroza y el mejor traje realizados con materiales reciclados.

El lunes último en el Anfiteatro José Hernández tuvo lugar la entrega de premios de los Carnavales Barriales Edición 2019 “Sarita Mosqueda”, en la oportunidad el intendente Eduardo Tassano dijo: “Es un orgullo para mí, como representante de los vecinos, colaborar en todo esto que ustedes hacen”.

Marcó además que el Municipio está jerarquizando la puesta en escena del Carnaval Barrial con más infraestructura, con mejor organización y con pantallas. “En esta tarea que sigue posicionando a la ciudad de Corrientes como lo que ya es, la Capital Nacional del Carnaval, con un Carnaval Barrial excepcional, con dirigentes y comparseros de primera línea”, enfatizó.

Junto al intendente estuvieron el secretario de Turismo, Cultura y Deportes, Gustavo Lorenzo Brisco; y los subsecretarios de Cultura, José Sand y de Turismo, Juan Pedro Picasso; entre otros funcionarios municipales.

En la oportunidad, previamente a la entrega de premios, el grupo Los Angeles, de Fontana (Chaco), desplegó un repertorio musical para el disfrute de los cientos de vecinos que asistieron al evento. Luego, hizo lo propio la Comisión de Frente Comparsa Imperial, mientras que el cierre del evento estuvo a cargo de la agrupación musical Saravá.

Desde la Municipalidad resaltaron también, que durante esta edición de los Carnavales Barriales se impulsó la creación de carrozas y trajes confeccionados completamente con materiales reciclables, lo cual significa un hecho sobresaliente, dado que se relaciona intrínsecamente con uno de los principales ejes de la gestión encabezada por Tassano, tendiente a transformar a Corrientes en una ciudad sustentable, generando conciencia sobre la importancia del cuidado del ambiente.

“Hubo un jurado específico durante las seis noches (un jurado diferente por cada noche) que se dedicó exclusivamente a puntuar este rubro: el de mejor traje y mejor carroza con materiales reciclados”, recordó el secretario de Turismo, Cultura y Deportes, Gustavo Lorenzo Brisco.

Respecto de ello, consideró que “esto también se relaciona con el concepto del carnaval como transmisor de valores, ya que como el carnaval tiene una presencia muy importante en la ciudad, es necesario y a la vez muy útil que el carnaval pueda transmitir este tipo de valores, como hacia dónde queremos ir como ciudad, buscando siempre proliferar y concientizar a los vecinos sobre el cuidado del medioambiente, para avanzar entre todos responsablemente en ese sentido”.

Durante el acto, se hizo entrega de un reconocimiento a familiares de delegados y presidentes de comparsas y agrupaciones fallecidos. En ese sentido, se homenajeó a Juan Ramos Chávez (ex presidente y fundador de la comparsa Ará Porá, del barrio Sol de Mayo), Julio César Miranda (ex presidente y fundador de la comparsa Renacer, del barrio Industrial), Henri Meza (ex integrante y fundador de la comparsa Belleza Taragüí, del barrio Laguna Brava), Ramón Alberto “Pitogüé” Méndez (ex presidente y fundador de la comparsa humorística Los Payasitos de Pitogüé, del barrio Quintana), Rubén Antonio Barrios (ex presidente y fundador de la comparsa Imperial, del barrio Pío X), Francisca “Kika” Acevedo (ex presidenta y fundadora de la comparsa Mitá Jorhu, de Riachuelo) y Sara Mosqueda (ex presidenta y fundadora de la comparsa humorística Payasos del Cacique, del barrio Cacique Canendiyú, y ex miembro de la Comisión del Carnaval Barrial).

La Municipalidad premió también a comparseros con dilatada trayectoria. Ellos son: Bety Ruiz Díaz, participante por más de 50 años en la comparsa Los Osos; Luis Silva, quien hace más de 40 años viene personificando al Conde Drácula; Antonio Bernabé González, participante de la comparsa humorística Furia Loca; y Luis “Capicúa” Cardozo, participante por más de 50 años de Los Dandys, comparsa humorística de la que actualmente es el presidente.

Premios

Sobre el final de la noche, se entregaron los premios destacados, algunos de los cuales se detallan a continuación:

Mejor Escuela de Samba de Agrupación Musical: Saravá

Primer premio Máscara Suelta: El Pombero

Gran Bastonera del Carnaval Barrial: empate entre Tamara Melanie Gauna (Osiris), Tamara Bordón (Aramú) y Malena Constanza Benítez (Resplandor del Litoral).

Representante de la Diversidad: Araceli López (Ñande Mbareté)

Rey Momo Comparsa Humorística: Enrique Gamarra “La Luchona” (La Jaula de Las Locas)

Representante Infantil del Carnaval Barrial: Giuliano Desvatopolk (Imperial)

Representante Infantil del Carnaval Barrial: Rocío Silva (Ñande Mbareté)

Representante Mayor del Carnaval Barrial: Matías Núñez (Cambá Cuá Show)

Representante Mayor del Carnaval Barrial: Camila Ayala (Aramú)

Embajadora Infantil del Carnaval Barrial: Nailén Pintos (Ñande Mbareté)

Embajadora Mayor del Carnaval Barrial: María Florencia Cuevas (Osiris) y Camila Torres (Ñande Mbareté)

Primer Premio Comparsa: Ñande Mbareté.