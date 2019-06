Stornelli pidió que Cristina vaya a juicio por la causa de los cuadernos

El fiscal Carlos Stornelli solicitó la elevación parcial a juicio oral de la causa de los cuadernos por la que se encuentran procesados la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido, junto con otros ex funcionarios y empresarios.

Stornelli presentó al juez Claudio Bonadio un escrito de 678 páginas, en el que consideró que está demostrado que durante el kirchnerismo existió una asociación ilícita que, desde el poder, recaudó fondos ilegales entregados por empresarios vinculados con la obra pública.

Stornelli sostuvo que con la prueba recogida en la investigación hay elementos suficientes para que la parte principal de la investigación, basada en los cuadernos del arrepentido chofer del ministerio de Planificación Oscar Centeno, sea tratada en debate oral y público. “Tengo por cierto y demostrado” que la ex mandataria, De Vido y otros ex funcionaros, además de algunos empresarios, “integraron una asociación ilícita”, indicó Stornelli.