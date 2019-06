Villa Basura: antes de ser asesinada, la menor y su madre recibieron feroz golpiza

Jenifer Fernández es la madre de Aldana, la menor de 14 años asesinada de un disparo en la cabeza en el barrio Villa Basura. Ante las diferentes hipótesis que surgieron a partir del homicidio ocurrido en un confuso episodio durante la celebración de un cumpleaños, decidió dar a conocer su versión de los hechos. No se avergonzó de su condición de delincuente para exijir justicia.

“A mi hija la reventaron a palos, a mí me reventaron a palos, no sé por qué no me mataron a mí”.

“No me importa lo que digan de mí por mis antecedes, ni lo que haga la familia de Andrea Pérez (única detenida), solo quiero que se haga justicia por mi hija, porque me robaron mi mundo, me quitaron a mi bebé”, dijo la mujer en declaraciones a Radio Sudamericana.

“Todo ocurrió cuando llegó la Policía por una denuncia que recibieron, porque mi sobrina le estaba pegando a su bebé, ellos me pidieron si me podía hacer cargo de la criatura y le dije que no, pero que sí podía acompañarlos a su casa. En este transcurso salió Llavero, el marido de Pérez y me pregunta: “¿Por qué llamaste a la policía? Si sabés que acá vendemos drogas”, recordó Yenifer.

“Cuando Llavero me dijo eso salió su hijo y me llamó ‘buchona’ y comenzaron a trompearme, por lo que mis dos hijas vinieron a defenderme, y a Aldana la reventaron a palos antes de matarla”. “Cuando nos estaban pegando, Pérez agarró un arma y comenzó a disparar, el marido y su hijo nos tiraban con todo. Mi otra hija la vio a Aldana tirada y me dijo está muerta, yo no veía nada. Me tiré arriba de ella y siento que tenía sangre en la cabeza”, recordó angustiada la mujer.

Luego, señaló que “no puedo entender cómo son tan injustos porque eso no se le hace a una criatura, ella es madre y no pensó que mató a su sobrina, ahora limpiaron ese maldito pasillo gracias a la muerte de mi hija”.

Al ser consultada sobre las versiones que adjudicaban un viejo enfrentamiento entre Yenifer y A. Pérez, la mamá de Aldana aseguró que “hace dos años fui a hacer una exposición porque le quería pegar justamente a Aldana, pero yo nunca me peleé con A. Pérez. Ella es una psicópata de sangre fría, porque no puede sacar un arma y matar a la sobrina”.

Aclaró, además, que “mientras estuve detenida mis hijos jamás quedaron al cuidado de A. Pérez, ni un plato de comida les pasó en su vida, mis hijos estaban al cuidado de una señora, el padre y sus tíos, pero de A. Pérez, nunca”.

La madre de la joven asesinada aclaró que la mujer que permanece detenida es prima hermana de su ex marido.

Pérez se encuentra alojada en el Instituto Pelletier a disposición de la Justicia. Se estima que en los próximos días será citada a declarar. Al igual que todas las personas que participaron de la reyerta en la que mataron a Aldana.