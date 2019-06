Boleta corta en Río Negro pero no en Santa Fe

La posibilidad de presentar candidatos a diputados nacionales sin adhesión a listas presidenciales comenzó a tomar forma en las provincias que no definieron sus apoyos a ningún presidenciable. El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, que definirá mañana, fue el primero en dar a entender esa posibilidad, que el peronismo santafesino ya descartó, mientras Río Negro ya la tendría determinada para no volcar el apoyo del mandatario Alberto Weretilneck a ninguna alianza nacional.

En línea con los deseos de Miguel Angel Pichetto y Rogelio Frigerio, que se proponen viajar a Río Negro además de a otras provincias, la fuerza del gobernador rionegrino definió este lunes que irá a las elecciones nacionales con boleta corta.

Es decir, no se alineará al esquema de Juntos por el Cambio pero -y aquí parece estar lo más importante- tampoco arrastrará votos para el Frente de Todos de Alberto F. y Cristina Kirchner.

Tras el triunfo de Omar Perotti, el PJ de Santa Fe confirmó el apoyo a Cristina Kirchner y Alberto Fernández: Ricardo Olvera, jefe del PJ santafesino, descartó una “boleta corta” y la pertenencia al Frente de Todos.

Mientras que mañana, el peronismo de Córdoba, en un Congreso provincial, definirá el rumbo que tomará, luego de la ruptura de Alternativa Federal.