Críticas de Pichetto y de Juan Urtubey

Tras la confirmación de que Sergio Massa encabezará la lista legislativa del Frente de Todos, el precandidato a vicepresidente de Roberto Lavagna, Juan Manuel Urtubey, se refirió al líder del Frente Renovador y a Miguel Pichetto, ex compañeros de Alternativa Federal.

“Han cambiado de opinión ¿Quién soy para juzgarlos? En todo caso hay que consultarlo con sus analistas y con ellos”, dijo con ironía el gobernador de Salta.

En su exposición, Urtubey expresó que tiene “muchísima confianza” en que en noviembre su espacio se encontrará “con otra fuerza política para disputar la segunda vuelta”, y dijo que le preocupa más “el efecto supermercado que el efecto mercado”.

“Casi la mitad de los argentinos no quiere saber nada ni con este gobierno ni con el anterior”, indicó el mandatario salteño, quien asimismo expresó tener “muchísima confianza en que en noviembre nos vamos a encontrar con otra fuerza política para disputar la segunda vuelta”.

Para Urtubey, “no existe el escenario de polarización que se quiere instalar, ya que nadie tiene una intención de voto del 50 por ciento, y nadie lo va a tener, ya que los argentinos no quieren quedarse con la opción de lo malo o lo peor”.

Por último, Pichetto -que acompaña a Mauricio Macri como precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio- aprovechó su exposición para cuestionar el “proceso autoritario en la selección de candidatos” dentro del PJ kirchnerista.

“Hay una forma autoritaria en la selección de candidatos. Se toman las decisiones sin ningún tipo de duda ni de participación ampliada”, evaluó.