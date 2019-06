La nueva credencial de Pami continuará repartiéndose en la provincia hasta el 30 de junio

La tarjeta llega hasta el domicilio del afiliado

La nueva credencial va a llegar al domicilio que figure en el último DNI del afiliado. Por eso, no tiene que hacer nada, solo esperar que el correo se la entregue en la puerta de su casa. Para cambiar la dirección a donde quiere que llegue, puede informar en la Agencia o UGL o llamar al 0800-333-1386; no hace falta que haga ningún trámite para recibirla. El correo se la entregará en el buzón de su casa o edificio.

No hace falta que esté alguien en su casa, no tiene que firmar nada, ni abrirle la puerta a nadie.