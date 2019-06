Camión del Ejército de Goya chocó contra un colectivo con 31 pasajeros en Posadas

Un colectivo en el que viajaban 31 personas embistió a un acoplado de un camión del Ejército Argentino de Goya, en un brutal choque sucedido anteayer en Posadas Misiones.

Por fortuna sólo se registraron daños materiales y los heridos -muchos de los cuales fueron niños- no corren riesgos sus vidas.

Uno de los protagonistas fue una unidad con acoplado del Ejército Argentino del Batallón Ingeniero Monte 12 de Goya. El siniestro vial fue en la intersección de las avenidas Quaranta y Jauretche. Colisionó contra un colectivo del transporte urbano de pasajeros de la empresa Don Casimiro que llega a Itaembé Guazú.

Por causas que se tratan de establecer el colectivo impactó de lleno con la parte trasera de un camión del Ejército.

El panorama en el lugar era desolador por el susto que se llevaron los pasajeros de la unidad de transporte urbano, entre ellos numerosos menores, quienes en su mayoría sufrieron lesiones leves y fueron derivados al Hospital de Pediatría.

La lista de lesionados enviada por la Policía es la siguiente: de las 31 personas que fueron derivadas con golpes y cortes a varios centros asistenciales, 16 son menores de edad, desde niños de 2 años a adolescentes de 17.

Desde la comisaría Novena de Itaembé Miní, se detalló ayer que solamente continúan en observación dos lesionados en el Hospital Madariaga. Uno de ellos es Carlos Rodríguez, pasajero de 45 años con traumatismos en el cráneo y continuará hasta finalizar los estudios correspondientes.

Mario Antúnez, de 39 años, es la otra persona que continúa internada y es el chofer del colectivo.

Se pudo saber que pasará a cirugía debido a que recibió una lesión en la zona de los testículos.

En tanto en el Hospital de Pediatría, únicamente continúa la menor Bárbara Ríos, de 14 años, quien sufrió fractura de tibia.

Juana Medina es presidente del barrio Hospital de Itaembé Miní y relató a los medios de prensa locales que “cuando me enteré lo que había pasado, me fui para ayudar, para socorrer. En ese colectivo iban más chicos que gente grande. Fue desesperante el griterío, la gente con golpes, muchas mamás”, detalló al diario El Territorio.

Además destacó que “el operativo fue increíble, todos ayudaron, la Policía, las ambulancias, no fue fácil estar ahí”.