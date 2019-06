Por designaciones sin aval del Concejo, procesaron a Cemborain y a Caram, quien ya apeló porque sostiene que no existieron anomalías

La jueza de Instrucción de Mercedes, Margarita López Rivadeneira, procesó al ex intendente Víctor Cemborain por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, al actual jefe comunal Diego Caram, y a otro integrante del gabinete, por supuesta usurpación de títulos y honores. El caso se remite a una presentación realizada por ediles en el 2016 porque el entonces titular del Ejecutivo designó a dos secretarios sin que estos tuvieran acuerdo del Concejo Deliberante. Argumento que Caram refutó, en base lo cual ya apeló la sentencia.

En febrero del 2016, el Concejo aprobó el pliego de la secretaria de Hacienda pero rechazó el del secretario de Gobierno, Diego Caram. Sobre la objeción al último funcionario, alegaron que no podía cumplir un rol en la Comuna y al mismo tiempo ser director en una escuela rural.

“Pese a que no tenían el aval requerido por la Carta Orgánica, tanto Caram como Aldo Juárez (Obras Públicas) siguieron ejerciendo igual como secretarios. Entonces, un grupo de concejales, entre ellos quien te habla, realizamos una presentación a la fiscalía para que ellos investigaran si existió o no alguna irregularidad. Y es el Ministerio Público quien avanzó con el caso y en el marco del cual fueron dictados los procesamientos”, indicó el edil Daniel Ansola a este diario. Por su parte, el ex integrante del gabinete de Cemborain y actual intendente, Diego Caram, aseguró a El Litoral que ya apelaron la citada sentencia. En este sentido, sostuvo que no hubo ninguna anomalía en su designación. Sobre esto, reiteró que “la docencia es la única tarea que no es incompatible con la función pública, por eso hay legisladores que inclusive dictan clases en universidades”. A lo que agregó: “Y hay antecedentes de otros secretarios de Gobierno de Mercedes que ejercieron ese rol sin aval de los ediles”. Pero “además hay que tener en cuenta que en aquella oportunidad acudimos a la Justicia, que en primera instancia consideró válido ese fundamento. Y cuando después la Cámara se expresó en contrario, Cemborain me designó tanto a mí como a Juárez como coordinadores, un rol para el cual no se requería el acuerdo del Concejo”, fundamentó. Estos y otros argumentos -sostuvo- ya fueron planteados en la apelación. “Consideramos que no existen fundamentos válidos para este procesamiento, parece más una cuestión política para tratar de evitar que Víctor (Cemborain) y yo seamos candidatos”, concluyó Caram.