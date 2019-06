Camau confirmó su acercamiento con el macrismo y su relación con Colombi

El senador nacional por Corrientes Carlos “Camau” Espínola (PJ) corrió ayer el velo de su pertenencia política y selló su incorporación a Juntos por el Cambio, para sumar votos al binomio Macri-Pichetto. El legislador estampó su firma en una reunión junto a los ministros Rogelio Frigerio, Marcos Peña, el ex gobernador Ricardo Colombi (quien supo dedicarle al ex intendente camionadas de críticas e insultos, algunos incluso libres de todo límite) y el presidente del PRO, Humberto Schiavoni.

Lalaca (Colombi) y el Pichón de Picurú (Espínola), bautizado así por el propio ex gobernador correntino, serán ahora socios electores. Algo que el propio Ricardo anticipó hace dos años y que el ex medallista olímpico se encargó de desmentir en reiteradas ocasiones, mostrándose con Sergio Massa y hablando, en el mismo acto, del valor de la palabra. Palabras sin valor, evidentemente.

Atrás quedaron las estigmatizaciones vociferadas en los discursos de campaña de uno y otro, cuando se disputaban la gobernación. Puro transfuguismo político en su máxima expresión.

La agencia nacional Telám informaba ayer que “Miguel Angel Pichetto, por su parte, estuvo temprano para formalizar su postulación como candidato a vicepresidente; regresaría más tarde a la Rosada, acompañado del senador correntino y ex regatista Mauricio “Camau” Espínola, para sellar su incorporación a Juntos por el Cambio, y negociar la inclusión de dirigentes de su confianza en las listas correntinas”.

Juntos, como en las mejores épocas del “carpincho” y el “pingüino”, épocas en las que Colombi era un radical K y reverenciaba a Néstor Kirchner (alianza sobre la que después él y los suyos renegaron y reniegan) sumarán ahora votos para el binomio Macri.

En el olvido quedaron las investigaciones que salpicaban al ex medallista olímpico con la maniobra de escuchas ilegales hacia Colombi. Y, por lo visto, también las sospechas de hechos de corrupción. Punto de muestra de hasta dónde puede llegar el pragmatismo de algunos a la hora de juntar votos.

El más férreo opositor a la gestión de Ricardo Colombi comparte ahora un palco privilegiado en el oficialismo nacional (distendido, risueño), ese que el mercedeño conoce bien y que ocupó durante la gestión de Néstor y Cristina Kirchner para luego rezongar por una década de discriminación hacia Corrientes.

Se desconoce si Camau será candidato. En 2015 obtuvo en Corrientes más de 300 mil votos, cuando Macri apenas superó los 190 mil.

Ricardo además encabezaría la grilla de precandidatos a diputados nacionales de ECO+Juntos por el Cambio. Telám asegura que “Colombi anhela encabezar la lista de diputados por su provincia”.

Todo parece indicar que el oficialismo nacional permitiría la inclusión de varias listas legislativas para una competencia interna en las primarias del 11 de agosto.

El presidente del PRO Corrientes, Raúl Schiavi, confirmó ayer que mantenían conversaciones con distintas fuerzas de la alianza para conformar una grilla propia. Están esperando que los llamen, como a Camau.