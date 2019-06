Belgrano, enfermo hasta las lágrimas

Para recordar a Manuel Belgrano, bien vale una nota de Omar López Mato publicada ayer en La Nación. Decía:

Desde su retrato mira condescendiente, orgulloso pero sin soberbia. Sus ojos parecen transmitir cierta paz interior, más allá de los problemas cotidianos. Cuesta creer que este caballero de aspecto delicado y vestimenta elegante haya sido el aguerrido general de Tacuarí, Salta y Tucumán. Abogado y economista devenido militar, le debemos la fortuna de los primeros gobiernos patrios y la defensa de nuestros balbuceantes pasos en el camino de la libertad.

Podría haberse quedado en su cómodo escritorio de Buenos Aires, atendiendo sus intereses, o cumpliendo alguna función pública, administrativa o diplomática. Para eso tenía sobradas luces, como había demostrado durante su permanencia en la Universidad de Salamanca, donde integró el cuadro de honor de los estudiantes destacados. Todo el mundo sabe bien que esa casa de estudios no presta nada que no sea intrínseco a la naturaleza de cada individuo. Justamente, en Salamanca comienzan los desvelos del joven Belgrano, pues vuelve de España, en 1794, francamente desmejorado. El jovencito elegante que se fue a los 16 años, retorna convertido en un hombre enfermo, a punto tal de excusarse frecuentemente de su trabajo administrativo en el gobierno colonial. Durante los años 1794-1796, 1798-1800, 1803-1804, 1807 y 1809 debió pedir licencia de sus funciones en el Real Consulado. ¿Cuáles eran las causas de estas ausencias? Distinguidos profesionales lo aclaran sin eufemismos: “Un vicio sifilítico con complicaciones originadas del influjo del país”.

Dado “su deplorable estado”, solicitó ser reemplazado por la única persona que creía capacitada para cumplir con sus funciones, don Juan José Castelli, primo del prócer.

En busca de esa salud perdida, Manuel se dirigió primero a Montevideo, después a la costa del río Uruguay y finalmente a las de San Isidro, donde su hermana Juana poseía una hermosa quinta. Aprovechó ese tiempo para redactar las “Memorias del Consulado” que abundan en consejos económicos para hacer prósperas estas lejanas colonias, ya que fue él el difusor de las teorías de Quesnay y los fisiócratas.

Sin embargo, ni “ese vicio sifilítico” ni esos “influjos del país” le impidieron participar como sargento mayor del regimiento de Patricios durante las segundas invasiones inglesas (en las primeras no había actuado por un conflicto de intereses).

Por esos años, una desgracia menor se sumó a las ya existentes: al parecer una obstrucción de las vías lagrimales (lo que llamamos una dacriocistitis crónica) terminó fistulizándose, y las lágrimas de Belgrano corrieron por sus mejillas sin necesidad de emocionarse. El orificio era muy pequeño, casi imperceptible y cosméticamente aceptable, como puede apreciarse si se presta atención a su retrato.

Su espíritu patriótico no privó a Belgrano de padecer otros males y en campaña contrajo paludismo. A poco de hacerse del mando del Ejército del Norte, en una nota dirigida al gobierno hace mención de “terribles fiebres que se declararon en tercianas”. El paludismo diezmaba a las tropas patrias. Desde tiempos inmemoriales, la malaria hacía desaparecer ejércitos en un día. Pero en el caso de nuestro héroe, no podemos decir que haya sido la mayor de sus desgracias. Al contrario, aquí puede aplicarse aquello de que “no hay mal que por bien no venga”. Muy probablemente las altas temperaturas inducidas por el parásito, impidieron la reproducción de la treponema pallidum, la causa de su “vicio sifilítico” y de esta forma pudo evitar que la enfermedad avanzase hasta su estado de neurosífilis, con irremediables secuelas psiquiátricas. (...)

Por suerte, Belgrano conservó su lucidez y facultades mentales hasta el fin de sus días, gracias a las fiebres palúdicas que exterminaron al treponema (bacteria que produce la sífilis).

(...) Belgrano murió a las siete de la mañana del 20 de junio de 1820. “Pensaba en la eternidad adonde voy y en la tierra querida que dejo, espero que los buenos ciudadanos trabajen para remediar sus desgracias”, le dijo al doctor Castro antes de caer en un estupor. Las últimas palabras que se le escucharon pronunciar claramente fueron: “Ay, Patria mía”. Un lamento que aún retumba en nuestros oídos.