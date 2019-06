Con los consultorios inclusivos esperan agilizar la aplicación gratuita de hormonas

La comunidad Lgbtiq+ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Intersexuales y Queer) se encuentra expectante ante la noticia que adelantó ayer El Litoral acerca de la implementación en Corrientes de los denominados “consultorios amigables para la diversidad sexual”, en centros de salud. Mediante una resolución, el Ministerio de Salud Pública oficializó la creación de estos espacios en los que se trabajará con profesionales sanitarios para la atención de pacientes con un paradigma que respete la diversidad de género. Para ello, estos agentes serán capacitados desde hoy por Salud de Nación, Inadi Corrientes, la Facultad de Medicina de la Unne y la rama local de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de la Argentina (Attta).

En este contexto, el colectivo trans ve con buenos ojos la posibilidad de que con estos consultorios pueda ponerse finalmente en funcionamiento el circuito de hormonización que el Gobierno provincial presentó a mediados de abril, pero que todavía no se pudo aplicar por diferentes obstáculos. El mismo consiste en un tratamiento gratuito que permite adecuar el cuerpo a la identidad y género autopercibidos, desarrollando rasgos femeninos o masculinos según se desee y suprimiendo los del sexo asignado al nacer, mediante la administración de hormonas.

“Nuestro objetivo es que ahora pueda efectivizarse el circuito de hormonización, que hasta ahora no funciona porque en los Caps (Centros de Atención Primaria de la Salud) exigen la autorización de endocrinólogos, los cuales son pocos y algunos no quieren responsabilizarse del tema”, comentó a este medio el coordinador provincial de la Attta, Dylan Cardozo.

Para lograr esto será clave la capacitación que brindará la Secretaría de Salud nacional, que se encargará de formar a los agentes sanitarios involucrados en materia de tratamientos hormonales, y también en operaciones de adecuación de cuerpos. “Las capacitaciones durarán un mes y tendrán una mirada amplia sobre la hormonización, además de otros temas sobre diversidad sexual”, puntualizó Cardozo.

Formación

Los profesionales que trabajarán en los consultorios inclusivos iniciarán hoy el primero de los tres módulos de capacitación, los cuales serán cada viernes en la Facultad de Medicina. La primera clase estará a cargo de la Attta y, según su referente, se hará hincapié en el traspaso del “paradigma de la normalidad” hacia el “paradigma de la diversidad sexual”. “Es necesario que los profesionales tengan una capacitación integral y sepan, por ejemplo, que no es necesario que el DNI de una persona trans coincida con la forma en que se autopercibe”, señaló Cardozo.

El trabajo también se orientará hacia “la necesidad de que se salga de la clandestinidad” en lo que respecta a terapias hormonales, teniendo en cuenta que la práctica, al no estar regularizada, implica el riesgo de contraer enfermedades u otros inconvenientes. “Logramos que unas 80 personas se anoten para hacerse estudios e ingresar al tratamiento hormonal, pero como no pudo hacerse efectivo muchos desistieron del procedimiento y buscan otras formas”, finalizó el coordinador de la Attta.