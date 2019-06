Día de la Bandera: miles de niños prometieron lealtad y realizaron varios homenajes especiales

Se conmemoró ayer el 199° aniversario del paso a la inmortalidad del general Manuel Belgrano y el Día de la Bandera, su máxima creación, por lo que hubo actos en varias localidades, con matices diferentes y algunos homenajes en particular, como en Monte Caseros, donde se entregó un reconocimiento a Veteranos de Guerra de Malvinas y en Loreto (ver recuadro). El denominador común fue la promesa de lealtad, por parte de los alumnos de cuarto grado y, en algunas comunas, la jura por parte del personal militar.

Se llevaron a cabo festejos en Goya, Santa Lucía, Monte Caseros, Esquina, Ituzaingó, Santo Tomé, Gobernador Virasoro, Itatí, Itá Ibaté, Loreto, Curuzú Cuatiá, entre otros.

En Goya, el acto estuvo encabezado por el intendente, Ignacio Osella y participó el obispo, Adolfo Canecín.

En Virasoro, el jefe comunal, Emiliano Fernández Recalde presidió la ceremonia.

El encargado del discurso por parte de las autoridades locales, fue el concejal, Matías Ganduglia, quien reflexionó: “De qué vale una escarapela en el pecho si yo por ella no he dejado todo el esfuerzo necesario; si me regocijo con las desgracias ajenas; de qué vale ostentar un cargo, un título, una posición si no cumplo con lo principal de eso que es ser instrumento útil a los demás”.

En Monte Caseros, además del acto específico por el día alusivo, el Municipio aprovechó para declarar Ciudadanos Distinguidos a los soldados Veteranos de Guerra en Malvinas. A través del Decreto 55/2019 se cita: “Desde que fuera creada la Bandera se erigió como el símbolo patrio por excelencia, representativo de la idea de pertenencia colectiva de la Nación argentina y como tal, estuvo presente en todos los acontecimientos más trascendentes, que a través de acciones militares hijos de estas tierras fueron llamados a defender la soberanía territorial de la agresión de potencias extranjeras”.

En el caso de Itatí y Santa Lucía hubo representaciones artísticas, con canto y danza, para poner en valor la fiesta patria; en esta última además sirvieron chocolate para los alumnos que participaron de la promesa de lealtad.

También en ciudades como Curuzú Cuatiá, se efectuaron desfile cívico militares y ágapes.