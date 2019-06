La venganza de Morresi para con Espínola

Claudio Alberto Morresi fue secretario de Deportes de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, ocupó el cargo por 10 años desde 2004. Fue sustituido de manera sorpresiva en 2014 y su lugar lo ocupó Carlos Maurio Espínola, “Camau”.

Morresi, ex futbolista, militante y comprometido con el kirchnerismo, eligió la red social Twitter para criticar a quién lo despojó del cargo que ocupó por una década. “Si sos un joven deportista que te interesa participar en política para modificar las realidades, no sigas ciertos ejemplos. Defende tus ideales y tus convicciones. Sabe, que si los pones en venta, ingresaras al basurero de la historia”, publicó el ex funcionario.

El tuit tuvo 165 me gusta y 46 retuits. Los comentarios son demoledores.