Investigan la muerte de Rubén Suárez y por ahora no se descarta ninguna hipótesis

En un sorprendente hecho, dos malloneros encontraron flotando el cuerpo del secretario general de la Unión Tranviaria Automotor (UTA) filial Corrientes, Rubén Suárez, quien además ejercía un cargo legislativo como senador provincial.

Ocurrió ayer a la siesta, alrededor de las 14, y minutos después la noticia fue confirmada a El Litoral por el propio jefe de la Policía, comisario general Félix Barboza. En inmediaciones al cementerio San Juan Bautista, los pescadores dieron con un cuerpo que flotaba en aguas del río Paraná. por su aspecto, según testigos, llevaba pocas horas de fallecido.

La principal hipótesis que manejan los efectivos dedicados a la investigación que está en manos de los policías de la Comisaría 12ª, es que se trataría de un suicidio, ya que no presentaba signos de violencia.

Por otra parte, el subjefe de la Policía de Corrientes, Eduardo Acevedo, explicó que “aproximadamente a las 14.30 el personal policial fue avisado del hecho”. En tal sentido agregó: “Los malloneros acercaron el cuerpo a la costa y dieron aviso a la Policía”.

“Estamos en condiciones de confirmar que, en base a sus condiciones físicas, vestimenta y su DNI se trataría de Héctor Rubén Suárez”, testificó por radio.

Además, detalló que “el cuerpo apareció flotando a la altura del cementerio San Juan Bautista” y que “fue examinado por el médico policial de turno y no presenta signos de violencia”. Acevedo reconoció que una de las hipótesis es “un suicidio”, aunque aseveró que “la autopsia determinará las causas de la muerte y confirmar o desechar las hipótesis”.

La fiscal de Instrucción N° 3, Mónica Espíndola, está a cargo de la causa.

Puente

Por otra parte, Acevedo expresó a la prensa que “estamos chequeando las cámaras que están sobre el puente Manuel Belgrano, para ver si pudo haber optado quitarse la vida arrojándose desde ese sitio. Hoy, a las 11 aproximadamente, tuvimos una llamada, donde daban cuenta de que una persona se habría arrojado a las aguas del río Paraná, lo cual no significa que haya sido Rubén Suárez, porque hoy también hubo un joven que tenía intenciones de tirarse, pero fue rescatado por la policía caminera de Chaco. Todavía estamos en las primeras averiguaciones tratando de confirmar qué es lo que pasó”, sostuvo.

Además, expresó que “el médico policial refirió que la muerte es de poco tiempo. Hay que tener en cuenta las condiciones climáticas, hace frío y eso permite que el cuerpo se conserve más tiempo”, señaló.

Tras la tragedia, circulaban versiones que aseguraban que Suárez se habría subido al puente, habría abandonado su vehículo y se habría arrojado al río. Respecto a esto el comisario aclaró “el auto estaba en su casa, lo que a la familia le pareció raro, porque siempre iba en su vehículo”.

También había rumores de que al momento del hecho tenía una carta en su bolsillo y una gran suma de dinero. “No, no es así, tenía $300 o $400, y no había cartas”, aclaró Acevedo en declaraciones a la prensa local.