Macri se reunirá con Donald Trump y Xi Jinping

El canciller Jorge Faurie confirmó hoy que el presidente Mauricio Macri ya tiene “marcadas varias de las reuniones” con distintos mandatarios que se reunirán en Japón -la semana próxima- durante la Cumbre del G20 y que incluirá, en distintos formatos, encuentros privados con Donald Trump (Estados Unidos), Xi Jinping (China), Shinzo Abe (Japón), Emmanuel Macron (Francia), Pedro Sánchez (España) y Mark Rutte (Holanda).



Así lo declaró hoy en el Palacio San Martín, en un breve contacto con la prensa, luego de encabezar el anuncio de la finalización del dragado de dos ríos comunes con Uruguay, acompañado por su par Rodolfo Nin Novoa.



“Está previsto en la que así lo permitan las agendas una reunión con Xi Jinping y otra con el presidente Trump. Dado que ellos todavía no han abierto otras bilaterales y hasta que no definan cómo va a ser la modalidad del diálogo entre China y Estados Unidos, una vez que hayan coincidido sus horarios, se programarán las demás entrevistas”, sostuvo sobre los dos destacados de la agenda del Presidente en Osaka, donde arribará el próximo jueves para participar de la cumbre.



Según palabras del ministro, Macri ya tiene “marcadas varias de las reuniones bilaterales con distintos dirigentes como es el caso del premier de Japón (Shinzo Abe), la que va a mantener con el presidente de España (Pedro Sánchez) y su encuentro con el presidente de Francia (Emmanuel Macron) y otro con el primer ministro holandés (Mark Rutte)”.



“Las modalidades de estos encuentros son de diferente índole. Hay algunas en las que uno abandona la sala para ir a un momento específico de diálogo. Hay otras que se hacen, en lo que se llaman las conversaciones al costado, que los líderes se levantan y están previstos los salones allí para tener un diálogo rápido que les permita el entrecruzamiento o el intercambio de las inquietudes que cada uno tiene”, explicó.



Macri viajará la próxima semana a Japón para participar de la Cumbre de Líderes del G20 que se celebrará en la ciudad de Osaka y aprovechará el viaje para hacer una escala antes por Yakarta, en Indonesia, mientras que su paso por Francia aún no está confirmado, pero sí su encuentro con Macron en el marco del G20 donde ambos mantendrán una reunión bilateral, precisaron a Télam fuentes de Cancillería.