Taragüy logró un sólido triunfo para asegurarse el uno en la clasificación

Fernando Barreto

deportes@ellitoral.com.ar

El único puntero del Torneo Regional NEA de rugby, Taragüy, se tomó revancha de la caída sufrida durante la primera rueda frente a San Patricio y ayer lo superó a domicilio 23 a 10, en uno de los tres partidos que abrió la décimo tercera fecha.

Este resultado le permitió al “Cuervo”, que ya había clasificado en forma directa a semifinales, asegurarse el primer lugar en las posiciones cuando todavía resta una fecha, mientras que el “Rojinegro”, favorecido por la derrota de Aranduroga en Formosa, ya no se moverá del tercer lugar en esta instancia y será local en el cruce de cuartos de final.

Durante el partido disputado ayer en cancha del “Santo”, en la cálida tarde correntina, Taragüy se mostró dominador de las acciones a lo largo de los 80 minutos. Tuvo una actuación sólida en defensa, le quitó la pelota al rival y tuvo paciencia para atacar.

San Patricio debió ponerse un traje que no le gusta. Sin la posesión del balón, se vio obligado a defenderse constantemente sin la posibilidad de inquietar en la ofensiva.

El comienzo fue de ida y vuelta. Taragüy avanzó con la potencia de sus delanteros y San Patricio con la velocidad de sus tres cuartos. Sin embargo, ese vértigo duró apenas unos minutos porque la visita comenzó a imponer su planificación.

Con el control de la pelota, ganando en cada reagrupamiento y con tranquilidad para concretar varias fases en ataque, Taragüy trasladó su dominio al marcador.

Primero fue un penal de Bruno Broll y después llegaron los tries de dos primeras líneas: Juan Codermatz (encargado de apoyar luego de varios movimientos sucesivos cerca del ingoal contrario) y Fernando Hospital (cerró una acción de line y maul). En los dos casos anotó las conversiones Broll para elevar la diferencia a 17 puntos.

Sobre el final del período, San Patricio esbozó una reacción. Se instaló en campo rival y con sus delanteros forzó varias infracciones. Apostó a jugar los penales con el scrum y después de varios intentos tuvo que alejar la pelota de esa formación y Carlos Espíndola apoyó el try que abrió la cuenta de su equipo.

La segunda parte del cotejo fue diferente. En el inicio, el juego se desordenó. Taragüy se quedó con un jugador menos (por amonestación de Alejandro Gallardo), sin embargo, lejos de resignar protagonismo, creció defensivamente y maniató a su rival. Incluso, ya con el regreso del amonestado, Broll se encargó de anotar un nuevo penal para dejar el marcador 20 a 5 en 17 minutos.

El resto del complemento fue sin mayores sobresaltos. Taragüy siguió firme en su estructura defensiva y San Patricio solamente fue un cúmulo de intenciones en el ataque pero sin poder concretar para acortar la brecha.

Claro que de tanto insistir, cerca del desenlace, el “Rojinegro” anotó su segundo try. En esta oportunidad por obra de Santiago Luque. Mientras que en la última acción del cotejo, Broll sumó otros tres puntos y selló el marcador.