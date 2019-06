Pocho, el correntino que competirá por la candidatura a la Presidencia

El ex gobernador José Antonio “Pocho” Romero Feris será candidato a Presidente por el Partido Autonomista Nacional. Su compañero de fórmula será el doctor Guillermo Sueldo.

El correntino dará pelea en las Primarias con una lista de legisladores de renombre.

Su primer candidato a diputado nacional será el prestigioso abogado Eduardo Awad. La lista de senadores es encabezada por Ivana Papalardo y la primera candidata a legisladora porteña es Giselle Ojeda. El postulante a Jefe de Gobierno, el periodista Gabriel Bracesco.

Pocho decidió dar pelea en la compulsa nacional ante la falta de una alternativa superadora para el país.

De la mano del ex senador nacional, el Partido Autonomista Nacional vuelve al ruedo electoral de manera renovada, modernizado y acorde a la actualidad mundial para ser un faro de guía que ilumine al país como lo hicieron los ilustres de la Generación del 80, con Adolfo Alsina, Nicolás Avellaneda y Pellegrini, entre otros.

“Producción, control de Estado, seguridad y una Argentina que recupere el protagonismo externo que supo tener; esos son nuestros objetivos”, explicó Romero Feris.

Fiel a su estilo, el ex legislador nacional, con más de 3.500 proyectos de ley presentados en su paso por el Congreso, anunció: “No claudicaré en mis convicciones, creo firmemente en este proyecto y en lo que podemos darle al país en este momento en el que reina la angustia y la desesperanza”.

“Me acompañan más de un centenar de personas, hombres y mujeres ilustres, deseosos de ayudar a la Nación para recuperar la senda del progreso, desarrollo y modernidad que nuestro país anhela”, aseguró Pocho.