Familiares, sindicalistas y políticos despidieron al senador Rubén Suárez

Un numeroso cortejo fúnebre, integrado por familiares, amigos, colegas, principalmente choferes y sindicalistas, en autos, colectivos y motos, acompañó la despedida del senador y secretario general de la UTA Corrientes, Rubén Suárez. El legislador fue inhumado ayer en el cementerio municipal San Juan Bautista. Las causas de su muerte aún se investigan.

Pasadas las 12,30, una reconocida casa de servicios fúnebres trasladó los restos del senador provincial hasta el Palacio Legislativo. Antes, el doctor José Galvez del Instituto Médico Forense había realizado la autopsia, que reveló la causa fisiológica de su muerte: asfixia por sumersión, sin signos de violencia. El secretario general de la UTA Corrientes se habría arrojado desde el puente interprovincial “Manuel Belgrano” en la mañana del viernes. Por la siesta, malloneros encontraron en el río Paraná el cuerpo del sindicalista.

El estupor y descreimiento recorrieron entre los más allegados. “Estábamos trabajando en el sindicato, esto fue algo inesperado, estaba todo bien hasta esa mañana. Nos enteramos a través de las redes sociales, luego hablamos con la Policía que nos confirmó”, dijo a radio Sudamericana el sobrino del sindicalista, Fernando Suárez.

El jefe de la Policía de Corrientes, Félix Barboza, confirmó a El Litoral que se trataba de Suárez, el representante local de uno de los sindicatos más fuertes del país e integrante del bloque del oficialismo Encuentro por Corrientes (ECO) en el Senado de la Provincia. El suicidio es una de las primeras hipótesis. Aún se investigan los motivos (ver Policiales, página 46).

El ex gobernador y compañero de bloque, Ricardo Colombi fue uno de los primeros senadores en arribar hasta el Palacio Legislativo en la madrugada de ayer. Presentó sus condolencias a familiares, amigos y colegas. El ex mandatario fue una de las personas que posibilitó el acceso del sindicalista a una de las bancas de la Cámara alta, al integrar la lista de senadores en 2015, para finalmente asumir en 2017, en reemplazo del radical Henry Fick, quien había ganado, entonces, la Intendencia de Mocoretá.

El Gobierno provincial decretó duelo por tres días por el fallecimiento del gremialista y legislador. “Se dispone mantener a media asta la Bandera Nacional en las fechas indicadas, en todos los edificios y reparticiones dependientes del Poder Ejecutivo provincial”, expresa la norma, con fecha del viernes.

“Tenía una dilatada trayectoria en el gremialismo correntino en pos de los objetivos e ideales de los trabajadores del sector al cual representaba como secretario general de la Unión Tranviaria Automotor (UTA), como también, titular de la Delegación Regional de la Confederación general del Trabajo (CGT)”, indica en sus fundamentos el Decreto N° 1.651.

A media mañana, amigos y colegas trasladaron los restos mortales de Suárez desde el Palacio Legislativo hasta la sede de la UTA, ubicada a pocos metros de la Legislatura. Acompañaron integrantes del bloque ECO, entre ellos, los senadores Noel Breard y Sergio Flinta. También, estuvo presente el vicegobernador Gustavo Canteros, sindicalistas de otras seccionales, integrantes de la comisión directiva de la UTA Corrientes, colectiveros, ex funcionarios municipales y representantes de la empresa de transporte Ersa. Fueron numerosos pasos hasta el frente del sindicato de los colectiveros.

“Lo despedimos aquí, en esta sede que era su casa, el lugar donde realizaba sus reuniones, recibía a los compañeros y donde trabajaba por las necesidades de los trabajadores del volante y otros sectores”, expresó el vicegobernador, a cargo de la Gobernación porque Gustavo Valdés se encuentra en una misión comercial en China.

“Es una persona que desde hace mucho tiempo, desde que emprendió esta lucha, esta reivindicación por el derecho de los trabajadores, lo hizo con una entrega total. Lo hizo para la gente, para los trabajadores. Recordábamos también las 100 Viviendas que se construyeron, todo por iniciativa de él, porque golpeó puertas en el municipio, en el gobierno, en Invico, por esa reivindicación tan ansiada del sector. Todas estas acciones se las debemos a Rubén que con su permanente lucha, con su vocación y permanente entrega de servicio, se pudo lograr”, expresó Canteros en la sede de la UTA.

“Hoy te despedimos con el corazón, sintiendo tu partida y desde luego el compromiso de nuestro gobierno y lo quiero decir claramente en este lugar, que es el de investigar esto hasta las últimas consecuencias. No vamos a prejuzgar nada, pero se va a investigar. Tengan ustedes la seguridad de que eso lo vamos a hacer con la firme convicción de que se aclaren todos los hechos que pudieron haber sucedido”, aseguró, en representación de la Provincia. “Todo su esfuerzo, su laburo, su humildad hace que la gente lo acompañe hoy, ciento por ciento”, dijo Fernando, su sobrino.

“Creo que nosotros, los trabajadores, lo que tenemos que hacer prevalecer sobre todas las cosas es la unidad. Las dos provincias estamos a escasos 20 kilómetros de distancia y lamentablemente, por ciertas circunstancias a veces no se da, hacer algo bien en conjunto para todos los trabajadores”, dijo a Sudamericana el secretario general de la UTA Chaco, Rául Abraham.

“A todos los trabajadores les pido la unidad, dialogar, con aquellos que a veces consideramos nuestros enemigos, pero no lo son; como ser los empresarios, el gobierno y buscar la rápida solución que redunde en beneficio de los trabajadores”, indicó el sindicalista.

El cortejo fúnebre partió cerca de las 14,30 desde la sede de la UTA. El senador fue trasladado hasta el cementerio municipal San Juan Bautista.