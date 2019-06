Se presentaron 16 listas de precandidatos y habrá competencia en todos los frentes

Las tres alianzas que competirán en las Primarias del 11 de agosto presentaron más de una lista de precandidatos. Sólo lo hizo en soledad el partido Ciudadanos a Gobernar.

La gran sorpresa la dio el Frente para Todos, ya que se presentaron 10 listas de precandidatos a diputados nacionales (ver página 4).

En el oficialismo, ECO+Juntos por el Cambio, se anotaron tres grillas y finalmente el ex gobernador Ricardo Colombi no se presentó pese a haber amagado con hacerlo. “Me tienen miedo”, chicaneó el dirigente radical Emilio Rey, quien sí presentó su nómina.

La grilla oficial es encabezada finalmente por el ministro de Producción Jorge Vara y la ministra de Educación Susana Benítez.

También el PRO presentó su nómina en sociedad con la Coalición Cívica ARI, la Demócrata progresista, el Conservador Popular y Acción por la República. Ingrid Jetter encabeza las precandidaturas.

Finalmente, el senador nacional Camau Espínola, nuevo socio del macrismo, no presentó lista, pese a que se había anunciado que reclamó espacios para sus laderos.

El frente Consenso 2030, nave insignia de Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey, también tendrá competencia entre el ex concejal Gabriel Romero y el socialista Juan Almada.

El espacio Pro Vida estará representado por el doctor Eduardo Achitte en el partido “Ciudadanos a Gobernar”.

El lunes las juntas partidarias deberán enviar todas las listas oficializadas al Juzgado electoral. No se descarta la aparición de otras listas en soledad.

A nivel país fueron nueve los precandidatos que se anotaron para disputarle a Mauricio Macri la presidencia.