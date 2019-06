Lavagna pidió no votar “por bronca ni por miedo”

El ex ministro de Economía y precandidato a presidente por el frente Consenso Federal, Roberto Lavagna, opinó ayer que las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso) son una “encuesta” y pidió a los electores que no voten “por bronca ni por miedo”.

“Si estás en el 50% que no quiere ni a Macri ni a Cristina, la Paso es el momento. Es la encuesta para decir qué fórmula es lo mejor para Argentina”, afirmó Lavagna a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, en el que se refirió a las elecciones que tendrán lugar el próximo 11 de agosto en todo el país.

Y agregó: “No votes por bronca ni por miedo. Fortalecé en la Paso tu opción para la verdadera elección, la de octubre”.

Lavagna irá acompañado en su fórmula presidencial por el actual gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, con quien definió llevar a Graciela Camaño para encabezar la lista de diputados por la provincia de Buenos Aires y al diputado nacional Eduardo “Bali” Bucca, para gobernador bonaerense.