San Lorenzo a Uruguay y Lanús al Paraguay

El plantel de San Lorenzo partió anoche rumbo a Punta del Este, donde desarrollará la actual pretemporada hasta el sábado 29 de junio, en dependencias del Complejo Solanas. En tanto que la delegación de Lanús viajó ayer al mediodía hacia Ciudad del Este, en Paraguay, donde llevará a cabo iguales tareas.

El Ciclón tendrá importantes bajas decididas por el entrenador Juan Antonio Pizzi, como las del arquero Fernando Monetti, el defensor Gonzalo Rodríguez y el delantero Nicolás Reniero (en negociaciones con Racing Club y en conflicto con la renovación del contrato en San Lorenzo).

Tampoco fueron de la partida los mediocampistas Román Martínez, Ariel Rojas y los defensores Damián Pérez y Gonzalo Castellani, que llegaron con el ex técnico Jorge Almirón.

Hasta el momento el plantel se conformará con 27 jugadores, a los cuales se agregarán el zaguero Guillermo Burdisso, que llega libre, procedente de Independiente de Avellaneda, más el posible retorno del arquero Nicolás Navarro.

También se sumará al equipo azulgrana el delantero Ezequiel Cerutti, que retornará de su paso por Al Hilal de Arabia Saudita, donde rescindió su contrato y llegará en condición de libre.

Ya se sumaron los hermanos Pitton, Bruno (defensor) y Mauro (mediocampista), provenientes de Unión de Santa Fe, que participarán de la pretemporada.

El primer compromiso futbolístico que tendrá San Lorenzo en la era Pizzi será el 24 de julio a las 19.15 en el Nuevo Gasómetro, por octavos de final de la Copa Libertadores de América, ante Cerro Porteño, de Paraguay.

Por el lado del “granate”, su técnico, Luis Zubeldía, designó una nómina de 29 jugadores, entre los cuales figuran el arquero Agustín Rossi y el zaguero central Ezequiel Muñoz, dos de las incorporaciones.

En el listado figuran Di Plácido, que está tramitando su incorporación al Besiktas de Turquía, y De la Vega, que tiene prácticamente todo abrochado para ser transferido al Genoa italiano.

En tanto que regresan de sendos préstamos el mediocampista Vera (All Boys) y el defensor Ortiz (Brown de Adrogué).

En cambio son bajas definitivas el zaguero Marco Torsiglieri (finalizó el vínculo), el defensor Marcelo Herrera (a préstamo en Defensa y Justicia), el mediocampista Leandro Maciel (cedido a Aldosivi de Mar del Plata) y el arquero Guillermo Sara, quien no será tenido en cuenta por el cuerpo técnico.

La delegación se alojará en el Cide Resort Hotel, de Ciudad del Este, por espacio de una semana.

Independiente se muda al predio de la AFA

El plantel de Independiente retomará hoy a los trabajos de pretemporada tras el día de descanso y luego de una semana de entrenamientos en Villa Domínico se mudará al predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en la localidad bonaerense de Ezeiza.

El equipo dirigido por Sebastián Beccacece, quien está a la espera de refuerzos, tuvo el domingo libre, y a partir de este lunes continuará el trabajo de preparación en el predio que habitualmente utilizan los seleccionados argentinos de las diferentes categorías.