El Frente de Todos oficializó seis de las diez listas y ECO habilitó las tres grillas

La Secretaría Electoral Federal extendió hasta las 20 de hoy el plazo de presentación de las listas oficializadas por las respectivas Juntas Electorales de los diferentes frentes y partidos que participarán de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso). No obstante, anoche varios espacios políticos avanzaron con gran parte de los trámites. El Frente de Todos habilitó a seis de las diez listas y las tres grillas del oficialismo están en carrera.

Anoche la Junta Electoral del Frente de Todos, distrito Corrientes, resolvió oficializar seis de nueve, que estaban en carrera, ya que la nómina liderada por Rogelio Benítez, decidió bajarse. De esta manera, la autoridad electoral de la alianza consideró que cumplimentaron con todos los requisitos requeridos por la ley para participar, las listas: Peronismo Ortodoxo, Celeste y Blanca, Vamos Todos, Todos Somos Parte, Unidad Correntina y Azul y Blanca 11 de Marzo.

En tanto, no se oficializaron las nóminas: La Doctrina, Somos Lo Nuevo y Peronistas por la Vida. Uno de los motivos de la decisión de la Junta se basa, de acuerdo con lo que versa en la Resolución Nº 5, en el incumplimiento del mínimo de avales necesarios para competir, cuyo piso es de 1.704 firmas de afiliados a los partidos integrantes de la alianza. Por otra parte, desde la Junta Electoral de Encuentro por Corrientes (ECO) + Juntos por el Cambio confirmaron anoche a El Litoral que avanzaron con la oficialización de las tres listas que se presentaron para competir en las primarias del 11 de agosto.

De esta manera, ECO+Juntos por el Cambio consideró que todas cumplimentaron con los requisitos que solicita la normativa para competir en las internas. Estas son, por orden de presentación: Lista Verde A, Vamos Juntos B y Defensores del Cambio C.

La Lista Verde está encabezada por el ministro de Producción de Corrientes, el radical Jorge Vara, acompañado por su par de Educación, Susana Benítez, también de la UCR. Por otra parte, Vamos Juntos está integrado por el socialista Emilio “Flaco” Rey. En tanto, Defensores por el Cambio, está encabezada por la delegada regional de Vialidad Nacional y referente del PRO Corrientes, Ingrid Jetter; a quien acompañará Hugo “Cuqui” Calvano, actual secretario de Coordinación del intendente radical de Corrientes, Eduardo Tassano y presidente de la CC-ARI.

El único reparo que se realizó fue solicitar el cambio de nombre de la lista. Pedido que se subsanó por lo cual la nómina está en competencia.

Anoche, las juntas electorales de ambos frentes firmaron las respectivas resoluciones. Sólo resta la presentación formal ante la Secretaría Electoral Federal, a cargo de Carlos Rausch. El secretario confirmó a El Litoral que extendió los plazos, que vencían ayer, para que las autoridades electorales de las alianzas y partido comuniquen las listas oficializadas. Hoy atenderá para recibir la documentación de 7 a 13 y de 17 a 20.