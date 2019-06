Piden debate ampliado de los cambios en la carrera docente de la Unne

Los sindicatos que representan a los docentes universitarios de la Unne se reunieron el pasado viernes por la modificación de la Ordenanza de Carrera Docente, y generaron un documento elevado a la rectora Delfina Veiravé y el Consejo Superior, donde fijan una postura ante los posibles cambios y piden principalmente que se abra una instancia de debate más aplicado.

Convocado por Adiunne y Codiunne, se llevó adelante un plenario de representantes en la sede de la Facultad de Medicina, donde se trató la propuesta y respuesta institucional que el colectivo docente iba a elevar formalmente a las autoridades de la universidad.

En primer lugar, realizan reparos “al plazo que indica la nota y el pedido que realiza para elevar aportes o sugerencias pertinentes al borrador presentado de modificación de la Ordenanza de Carrera Docente”.

Al respecto, señalan que “no se condicen con las vías institucionales necesarias que se deben seguir para este proceso de gran importancia dentro de la Unne bajo su gobierno, dado que el “borrador” es el resultado de un largo proceso del que la representación de trabajadores y trabajadoras docentes de la Unne, no fue invitado a participar”.

Indican como “escaso” el plazo establecido para realizar los aportes y sugerencias (este viernes 28 de junio), y que no permite que se dispongan las instancias participativas de discusión del proyecto de modificación.

“Por tanto solicitamos tenga a bien, dejar sin efecto el plazo indicado, a los fines de promover la participación de las bases en cada Unidad Académica”, solicitan.

Otro de los planteos tiene que ver justamente con la participación de todas las unidades académicas, argumentando que el ámbito natural de discusión y participación, cuando de derechos docentes se trata, es “la comisión negociadora de nivel particular o paritaria local, tal como lo establece el Convenio Colectivo de Trabajo en el artículo 70”.

En definitiva, en una postura unificada de parte de Codiunne y Adiunne se solicita a las autoridades de la Unne que arbitre todos los medios necesarios para que el proceso que propone de modificación de Carrera Docente, garantice el debate y la participación de las bases y se jerarquice la instancia de diálogo y discusión en la paritaria local para de esta forma fortalecer la democracia en la Universidad Nacional del Nordeste.

Por último, en el documento elevado dejan abierta la posibilidad de realizar las presentaciones administrativas y judiciales que correspondan.

“A todo evento, hacemos expresa reserva de recurrir a las acciones administrativas y judiciales necesarias, en salvaguarda de los derechos docentes consagrados en el art. 14 bis de la Constitución Nacional y el Convenio Colectivo de Trabajo – Decreto 1246/15”, afirman.