Tribunal consideró que no hubo delito y sobreseyó a ex funcionarios comunales

El ex intendente de Goya, Gerardo Bassi y el secretario de Hacienda durante su gestión, Pedro Raimundi, fueron sobreseídos ayer por el Tribunal Oral Penal en un juicio por presuntos incumplimientos de los deberes de funcionario público. El caso data de hace cuatro años cuando un particular solicitó ante la Justicia que se investigara si existieron anomalías en la firma y ejecución de un convenio entre la Municipalidad y el Ejército. El 1 de julio se leerán los fundamentos de la sentencia.

El juicio comenzó el pasado 20 de mayo con la lectura de la acusación por parte del fiscal. En esa oportunidad, según lo informado, planteó que “el 13 de noviembre de 2014, los procesados resolvieron aprobar el pago a proveedores mediante los expedientes Nº 15456/14 ($57.780); Nº 15498/14 ($38.000) y Nº 15499/14 ($82.176), en razón de haber prestado los mismos, servicios en varios eventos del Batallón de Ingenieros de Monte XII de Goya”.

A lo que agregó que “esas erogaciones se imputaron a compensar los trabajos efectuados por esa fuerza, en el marco del acuerdo de apoyo a la comunidad”, para la utilización de maquinaria vial en el programa “Mi Barrio Puede”, firmado en fecha 19/05/2014; omitiendo la aplicación del procedimiento previsto por la Ley de Administración Financiera de la Provincia Nº 5571 y el decreto Reglamentario 275/13”. Sobre esto, precisó que la citada normativa “establece los montos que determinan el trámite de concurso de precios por importes superiores $20.750, habiéndose eludido este, mediante el fraccionamiento de la facturación para dividir los montos totales, obrando con pleno conocimiento de la situación que exige la aplicación de la ley referida, y voluntad de no ejecutarla, sin que exista ninguna causa legal que justifique su accionar”.

Por lo expuesto anteriormente, el fiscal consideró que los ex funcionarios incumplieron con sus deberes como autoridades.

Luego, estaba previsto que también declararan tres testigos, pero como había renunciado quien representaba legalmente a Bassi, el defensor oficial solicitó un cuarto intermedio para poder interiorizarse en el caso. Pedido al que dio lugar el TOP.

Cuarto intermedio

La audiencia se reanudó el 24 de mayo a las 9. En esa jornada, Bassi y Raimundi se abstuvieron de declarar, pero sí lo hicieron quienes fueron convocados como testigos: Luis María Díaz Colodrero, quien había planteado la denuncia y los propietarios de dos empresas, Alberto Fabián Espíndola (catering) y Gabriel Osmar Giménez (sonido).

Luego, los integrantes del TOP, Julio Angel Duarte como (presidente) y Lucio López Lecube y Carlos Balestra (vocales subrogantes), dictaron un nuevo cuarto intermedio hasta el pasado jueves 6.

Al reanudarse la audiencia, en esa oportunidad se presentaron a declarar los testigos Rubén Cáneva (propietario de una empresa de catering); el ex secretario de Obras Públicas Luis Vicentín, el ex subsecretario de la misma área, Francisco Acevedo y quienes eran miembros del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Goya -donde precisamente se inició la investigación- Alejandro Frattini y José Lauria.

Tras las citadas declaraciones, el Tribunal volvió a establecer un cuarto intermedio hasta el pasado viernes 14. En esta jornada, Raimundi declaró, al igual que los testigos: Fernando Zorzoli, Guillermo Quintana; Carlos Antonio López Soto; y Mario Quiroz.

Así concluyó la ronda de testimoniales y el Tribunal Oral Penal de Goya dictaron otro cuarto intermedio precisamente hasta ayer a las 9.

Sentencia

La jornada comenzó con el alegato por parte del fiscal, quien solicitó que ambos ex funcionarios fueran condenados por presunto incumplimiento de sus deberes. Un delito contemplado en el artículo 248 del Código Penal y en base a esto, pidió un año de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos durante dos años.

Luego, fue el turno del defensor oficial que representaba a Bassi y por último, el letrado que ejerció la defensa de Raimundi: Federico Sandoval Benetti.

El citado letrado, tal como había expresado en ediciones anteriores a este diario, ratificó que no existió un incumplimiento de los deberes de funcionario público porque los pagos realizados no implicaron una infracción a la Ley de Administración Financiera. Al mismo tiempo, recordó que era de público conocimiento que sólo el Ejército contaba con el equipamiento para ejecutar los trabajos necesarios en aquella oportunidad”.

Tras las exposiciones, los jueces establecieron un cuarto intermedio. Aproximadamente a las 11.30, se reanudó la audiencia y los magistrados emitieron la sentencia. “Los sobreseyeron tanto a Bassi y Raimundi por inexistencia de delito”, precisó Sandoval Benetti a El Litoral.

El citado fallo fue emitido -en mayoría- con el apoyo de los magistrados Lucio López Lecube y Carlos Balestra. Mientras que Julio Duarte, votó en disidencia.

“Más allá de las pruebas que se presentaron en su momento, durante el debate quedó acreditado que no existió ningún tipo de delito”, afirmó Sandoval Benetti, quien celebró la sentencia.

Los fundamentos del dictamen del TOP serán leídos el 1 de julio a las 12.