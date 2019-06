El Colegio Nacional prepara una velada de gala en el Vera

En el marco de las actividades para celebrar su 150º aniversario, que se conmemorará el 2 de agosto, el Colegio Nacional “General San Martín” alista ahora una velada de gala a realizarse el próximo viernes 5 de julio a las 21.30 en el Teatro Vera. Será un “encuentro de coros” en el que, finalizando la velada, contará con el canto de la marcha-canción “Estudiantes Secundarios”, obra representativa del establecimiento.

La entrada será gratuita y podrá retirarse en el teatro a partir de este jueves. “Invitamos a que se sumen a esta noche tan especial”, señalaron desde la institución.

En este sentido, el viernes pasado se realizó en el edificio de la escuela, un concurso de dibujos y una exposición de arte, incluyendo un número musical. “Se agradece a todas las personas que colaboraron para que la actividad sea una gran éxito, muy especialmente a nuestros alumnos, ex alumnos y ex profesores que expusieron sus trabajos y nos acompañan en las actividades por el 150º aniversario del querido Colegio Nacional”, manifestaron.

Asimismo, el anterior martes la comunidad educativa recibió una charla sobre “Prevención de lesiones maxilofaciales por accidentes de tránsito y prácticas deportivas”, a cargo del odontólogo Augusto Cardozo, ex alumno.