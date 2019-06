Inspectores intensifican control en los colectivos

Luego del acuerdo alcanzado el 11 de junio que dio lugar al levantamiento de la medida de fuerza que estaban llevando adelante la UTA Corrientes, con su entonces secretario general Rubén Suárez, se pudo observar en los últimos días la presencia de inspectores en los colectivos que luego de transferir los datos de los pasajeros de la máquina que marca el viaje y su equipo particular solicita a los viajantes sus tarjetas que son controlados para cotejar si el pago realizado coincide con su carácter de beneficierio de alguno de los descuentos que dispuso la Comuna en acuerdo con las empresas.

Usuarios del servicio de transporte público de pasajeros comentaron a El Litoral que en los últimos días se iniciaron controles en las diferentes unidades, acción que desde que todo se automatizó y se dejó de emitir boleto, se observaba en muy pocas ocasiones.

“Hoy -por ayer- me controlaron a la mañana en los viajes de ida y vuelta, y a la tarde en el mismo trayecto dos inspectores subieron a controlar a los mismos pasajeros que estábamos en el mismo coche”, dijo un usuario que además comentó que “cuando le dije al inspector por qué tanto control, me dijo que los controles deben ser estrictos y esa es la orden que les dieron en estos días”.

“Además, en el Puerto también se puede observar la presencia de varios inspectores que anotan cuando llegan los colectivos y son de la misma empresa, ya que uno se da cuenta por el uniforme que visten. Es muy llamativo todo”, concluyó.