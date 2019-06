De cara a las Paso, 11 listas están en carrera y otras apelaron a la Justicia

Finalizó ayer el plazo de presentación de listas ante la Justicia Electoral Federal por parte de las respectivas juntas electorales de las fuerzas que competirán en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso). Se elevó un total de 11 para su oficialización, en tanto que las tres del Frente de Todos que fueron impugnadas, apelaron la decisión de las alianzas.

Según confirmaron a El Litoral, ayer las cuatro fuerzas (tres alianzas y un partido) que participarán de las primarias del 11 de agosto realizaron la correspondiente presentación de documentaciones ante la Secretaría Electoral Federal, a cargo de Carlos Rausch. El Frente de Todos, que respalda la fórmula Alberto Fernández- Cristina Fernández, oficializó seis, de nueve que estaban en la contienda. En principio eran diez pero una decidió bajar su postulación.

De esta manera, tal como lo anticipó ayer este diario, están en camino para competir en las Paso: Peronismo Ortodoxo, encabezada por Jorge Báez; Celeste y Blanca, que lleva la candidatura en primer término del actual diputado nacional José “Pitín” Ruiz Aragón; Vamos Todos, de Rodolfo Martínez Llano; Todos Somos Parte, encabezada por Fernando Rodríguez, de Compromiso Federal; Unidad Correntina, que lleva la candidatura en primer término del dirigente de camioneros en Corrientes, Emilio Rotela; Azul y Blanca, encabezada por el diputado provincial Ernesto “Tito” Meixner.

En tanto, no fueron oficializadas por la Junta Electoral del Frente de Todos, La Doctrina, que encabeza Adriana Vega; Somos lo Nuevo, de Yeny Iñíguez; y Peronistas por la Vida, que lleva en primer término a Juan José Domínguez.

Las tres nóminas impugnadas apelaron ante la Justicia Electoral y al término de 72 horas desde la presentación del pedido, ésta debe resolver. En caso de no ser satisfactorio, cuenta con una instancia más, en Cámara Electoral.

Por otra parte, Encuentro por Corrientes (ECO)+Juntos por el Cambio elevó a la Secretaría Electoral la oficialización de las tres grillas que se habían anotado para competir. Estas son: Lista Verde A, encabezada por el ministro de Producción, Jorge Vara; Vamos Juntos B, de Emilio “Flaco” Rey; y Defensores del Cambio C, que lleva como candidata en primer término a la delegada regional de Vialidad Nacional, Ingrid Jetter.

Por otra parte, también se elevó la oficialización de las dos listas de Consenso Federal. Una de ellas encabezada por el ex concejal de Capital de Libres del Sur, Gabriel Romero; y otra por el dirigente Juan Almada. La fuerza acompañará la candidatura del binomio Roberto Lavagna-Juan Manuel Urtubey.

Además, se presentó ante la Secretaría Electoral la grilla de Ciudadanos a Gobernar, la cual está encabezada por Eduardo “Paco” Achitte. Estos solicitaron formalmente la adhesión a la precandidatura a la presidencia de la Nación del ex titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, del espacio Nos.

La decisión de avalar la adhesión material quedará en manos de esta fórmula presidencial. Vale recordar que rige el decreto Nº 259/19, firmado por el presidente Mauricio Macri, que modifica el artículo 15 del Código Electoral Federal. Este impide las colectoras. Según versa el artículo 15, “las distintas secciones de la boleta deberán corresponder a agrupaciones que tengan idéntica denominación”. Y prosigue: “Sólo en el caso de que no participen agrupaciones de igual denominación en todas las categorías de cargos a elegir, las listas que compiten por una agrupación de distrito podrán adherir sus boletas con las correspondientes a listas de una única agrupación política de orden nacional de diferente denominación.

Para el caso de las 11 que están oficializadas por las respectivas juntas electorales de las alianzas y partido, ahora la Justicia Electoral analizará que cumplan con todos los requerimientos solicitados por la ley. Una vez resuelta esta instancia, estarán formalmente oficializadas y podrán avanzar con la impresión de las boletas.

Padrón electoral

Por otra parte, aumentó el padrón electoral que participará de las Paso. En 2017 se registraron 845 mil personas habilitadas para votar, y para este año serán 874 mil, lo que representa un aumento de unos 29 mil electores en Corrientes. Esto, cabe señalar, incluye a jóvenes de 16 y 17 años. Además, se distribuirán 2.584 mesas. En 2017 fueron 2.504, lo que significa que se deberán incorporar 79 mesas.