“Estoy muy agradecido de poder participar”

“No me desvela ir a Buenos Aires, me gusta estar en el terreno”, dijo a radio Sudamericana José Fernández Affur, precandidato a diputado nacional en tercer término de ECO+Juntos por el Cambio. “Por ELI estoy muy agradecido, ante la propuesta de mi partido no dudé en ponerle el pecho a la situación y comenzar a trabajar de cara a las elecciones”, expresó.

“Para mí es un honor y es más que importante. Las Paso es una competencia dentro de la propia alianza para después encasillarnos en las elecciones definitivas. Lo difícil es hacer campaña en esta oportunidad porque uno no quiere competir con el compañero; más que hablar de otra lista puedo decir lo que me corresponde. Todos tienen el derecho a participar y es la ciudadanía quien elige”, manifestó.

Fernández Affur integra la Lista Verde A de ECO+Juntos por el Cambio, encabezada por el ministro de Producción de Corrientes, Jorge Vara. Lo acompaña la precandidata a diputada nacional, la ministra de Educación, Susana Benítez. Competirán con Ingrid Jetter y Emilio Rey.