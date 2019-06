Apagón: estiman pérdidas por casi 1.000 millones de pesos

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires estimó que el apagón que afecta desde el sábado último a cuatro localidades del partido de La Plata causó pérdidas por casi 1.000 millones de pesos y reclamó a la empresa Edelap un resarcimiento de 8.000 pesos diarios a los hogares damnificados por el corte y de 25.000 pesos a cada comerciante perjudicado.

“Mucha gente perdió el trabajo, la comida, la medicación o tuvo que cerrar el comercio. Nosotros pedimos que haya una indemnización y que la empresa compense a todos por igual”, precisó el defensor bonaerense, Guido Lorenzino.

El titular de la Defensoría provincial pidió que los hogares afectados por el apagón en La Plata reciban $8.000 por día en concepto mínimo de resarcimiento por parte de la empresa distribuidora Edelap, en tanto los comerciantes perjudicados deberían recibir 25.000 pesos diarios de resarcimiento.

Lorenzino remarcó que “acá hay 60.000 personas a las que se les afectó la vida y no se trata de descontar dos días en la próxima factura sino de que los usuarios tengan la compensación económica que les corresponde”.

A través de tres notas dirigidas a Edelap, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia y el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (Oceba), el defensor solicitó que los usuarios damnificados reciban una indemnización de forma automática.

La suma exigida se estima como monto mínimo de resarcimiento, independientemente de los reclamos que puedan realizar los usuarios ante la empresa y el ente regulador por mayores perjuicios ocasionados por el corte.

Lorenzino, explicó que “una familia tipo tuvo una pérdida de $2.000 por día de alimentos no refrigerados, sumado a la estimación promedio de daño por electrodomésticos que oscila en unos $20.000 más”.

Para realizar la estimación se tomaron en cuenta tres factores: la pérdida de alimentos no refrigerados, la estimación promedio de daño por electrodomésticos y el lucro cesante más la pérdida de mercadería.

A más de 60 horas del corte de luz que todavía afecta cerca de 15.000 personas en la zona norte de La Plata, la Defensoría del Pueblo calculó pérdidas económicas por $961.250.000 por el apagón.

El sábado 22 de junio, cuando comenzó el corte que afectó a 50.000 usuarios de Edelap, se produjo un perjuicio económico equivalente a $612.500.000; el 23 de junio se vieron afectados 30.000 usuarios, lo que representa una suma de $232.500.000 y para el tercer día de corte se calculó una pérdida de $116.250.000, precisa el análisis.

En tanto, el Organismo de Control de Energía Eléctrica informó que avanzará con un sumario administrativo a la empresa Edelap “e impondrá sanciones extraordinarias que compensen a los usuarios de acuerdo a la magnitud de lo acontecido”.

Estas penas son adicionales a las previstas por el reglamento de suministro que debe cumplir el prestador. “Habrá una sanción extraordinaria que no se aplicó nunca para que vaya directo a los usuarios”, dijo un vocero del Oceba.