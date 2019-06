Argentina en el podio de los exportadores netos de alimentos

Según un estudio del Instituto de Estudios Económicos de la Sociedad Rural Argentina (SRA), nuestro país es el tercero en el ranking de exportaciones netas con U$S 32 mil millones de dólares.

El mundo identifica a nuestro país como un gran jugador del mercado mundial de alimentos. Este reconocimiento proviene de la posición que Argentina mantiene desde hace mucho tiempo como exportador neto de alimentos de calidad.

El concepto de exportaciones netas de alimentos resulta de deducir el valor de las importaciones de alimentos de cada país al monto de las exportaciones totales de estos productos.

El indicador refleja el potencial estratégico que tiene cada país para alimentar tanto a sus habitantes como a los de otros países, también indica la importancia que tiene el comercio, la inversión y el desarrollo económico del sector alimenticio para la estabilidad económica de estos países y al mismo tiempo muestra la exposición que estos países presentan ante situaciones de alta volatilidad de precios de commodities.

Del análisis de la situación del comercio de alimentos que la Organización Mundial del Comercio (OMC) publica para 168 países, en el año 2017, concluimos que Brasil ocupó el primer lugar del podio con exportaciones netas por U$S 76 mil millones, duplicando en valor al segundo que fue Holanda con exportaciones netas por U$S 33 mil millones.

Argentina con U$S 32 mil millones de dólares de exportaciones netas es el tercero en este ranking, muy cerca del segundo que es Holanda, del cual no podemos dejar de destacar que el puerto de Róterdam es la puerta de entrada y salida de los alimentos elaborados en toda la Unión Europea. Con lo cual es probable que parte del valor que se refleja en el indicador de exportaciones netas de Holanda tenga origen en algún otro país del bloque.

Cabe agregar que uno de los motivos por los cuales la Argentina fue elegida para formar parte del G20 se debe a este indicador, que resume la contribución que cada país pude hacer a la seguridad alimentaria global.