Jorge Román: El personaje de Monzón me exigió un compromiso físico y emocional

Jorge Román, el actor que interpretó a Carlos Monzón en la serie que refleja la vida del boxeador, se encuentra en Corrientes y este jueves visitó la redacción de El Litoral, donde contó algunos detalles del film que fue estrenado el pasado 17 de junio. También adelantó que está escribiendo un libro y que piensa presentar un adelanto en la Feria Popular del Libro.

Vivió un año y medio en la ciudad y dio clases de actuación, antes de que le llegara la propuesta de ser el protagonista de uno de los éxitos que tiene la televisión. "En 2014 no quise vivir más en Buenos Aires y me terminé quedando en Corrientes", dijo Román.

En cuanto al papel del boxeador, el oriundo de Formosa sostuvo que "el personaje de Monzón me dejó varias cosas: me exigió un compromiso muy grande emocional, físico, con una intensidad alta". "Si tuviera que hablar de Carlos Monzón diría qué manera de hacerse daño, de lastimarse, de no manejar el pánico y terror que lo acompañó", agregó

Román destacó la investigación y la buena producción de la serie: "Se investigó mucho tiempo, la verdad que los guiones son muy completos, con una investigación muy profunda, que no toma una mirada unilateral de la historia de Monzón. Se lo ve al campeón, al provinciano sufriendo los avatares de su vida, se lo ve al padre, al asesino, es amplia y muy abarcadora". Para él también está presente "la perspectiva de género".

El material audiovisual de 13 capítulos refleja, además, el femicidio de su segunda esposa Alicia Muñiz. "Una de las lecturas que yo hacía es que el que es violento y tiene reacciones violentas, tiene que ser una persona muy asustada, que no atraviesa su propia debilidad", sostuvo y afirmó: "Uno no mata si previamente no se estuvo torturando a uno mismo y también Monzón termina respondiendo a un mandato patriarcal muy marcado de la época".

Entre tanto, adelantó que la ficción producida por Disney Media Distribution Latin America y Pampa Films estará próximamente en Netflix.