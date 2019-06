Scaloni no confirmó el equipo y dijo que todavía tiene algunas dudas

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, habló en rueda de prensa previa al duelo ante Venezuela por los cuartos de final de la Copa América de Brasil. El director técnico argentino no confirmó los once que enfrentarán a la Vinotinto el viernes desde las 16.00 en el Maracaná.

"El equipo no lo tengo confirmado, todavía tengo algunas dudas. Las pruebas son pruebas, simplemente buscamos lo mejor y vemos en qué le podemos hacer daño al rival, y en base a eso tenemos en claro cómo jugar. Mañana lo decidiremos", declaró Scaloni. "Cuando hablo de dudas es en lo que nosotros buscamos mañana. Todos los partidos son iguales, antes está el juego de la alineación y se lo termina sabiendo una hora y media antes. Suelo dar el equipo con tiempo, pero últimamente no lo vengo haciendo. Un poco para jugar al despiste y que el entrenador rival no sepa al equipo al que se va a enfrentar", añadió.

La Albiceleste se metió entre los ocho mejores del torneo luego de vencer a Qatar en la última jornada del Grupo B. Antes había cosechado un empate y una derrota. "El último partido fue una descarga de confianza. Estamos confiados de poder seguir avanzando, se respira un aire positivo. Queremos seguir por esta senda y nos enfrentamos a un rival importante, que le puso las cosas difíciles a Brasil. Queremos ganar pero siempre respetando al rival que nos enfrentamos", aseveró.

Venezuela fue rival de Argentina en un amistoso disputado en marzo, donde los de Rafael Dudamel se impusieron por 3-1 en Madrid. "La manera de jugar de ellos es muy parecida a la de marzo. Ese amistoso lo jugamos con tres centrales, es otro equipo y no sólo por los jugadores sino que también por el esquema. Tomamos notas de los errores, pero el partido en sí no tiene nada que ver", aseguró el DT. "El fútbol ha evolucionado. A nivel selecciones y clubes se ha emparejado todo. Argentina hace mucho que no gana nada y a lo mejor tendrá que mejorar cosas, pero creo que los equipos le ponen dificultad a cualquiera. Muchos de los jugadores venezolanos juegan fuera del país y eso ayuda", agregó sobre el crecimiento de Venezuela.

Sobre el encuentro en sí, aunque no haya confirmado los once, es probable que Marcos Acuña sea una de las variantes en el mediocampo. "Es un jugador que nace interior y después se hace extremo y a nosotros nos da otras variantes de lo que nos da Lo Celso, que es tenencia y posesión de pelota. son dos jugadores diferente", deslizó. Otro cambio podría ser el ingreso de Juan Foyth como lateral por derecha. "Es un chico de 21 años. Somos conscientes de que se puede equivocar, pero sabemos que la única manera de que le pase es jugando. Sino siempre nos quedará la duda de su puede ser un gran lateral, central y cinco. De lateral ha jugado en su club y lo ha hecho bien. Es una opción para tener en cuenta", dijo.

"Un partido de ida y vuelta le conviene más a Venezuela. A nosotros nos conviene la tenencia, tener el control del partido y hacer nuestro fútbol. El de Venezuela no es tan fácil de contrarrestar. Pensás que lo tenés dominado y te crean una situación de la nada. Nosotros jugamos para ganar. Si el gol se puede hacer antes, mejor. Después se juega con más tranquilidad. Más allá de que sean 90 minutos, saldremos a ganar desde el primer minuto", disparó.

"Estos chicos juegan en la Selección Argentina, no sólo por el amor a la camiseta, sino por su familia y la gente que viene. De eso no hay dudas. Cuando sentimos el apoyo de la gente damos ese plus. Sobre todo fuera del país. La gente tiene que saber que juegan por todos", concluyó Scaloni.

TyC Sports