Seguridad: vecinos del campus universitario advierten que sigue siendo “zona caliente”

Debido a la circulación diaria de centenares de estudiantes, los alrededores de las facultades se convirtieron en “zonas calientes” por la actividad delictiva: desde el barrio Víctor Colas, ubicado en las inmediaciones del campus universitario Deodoro Roca, señalaron la necesidad de contar con mayores medidas de seguridad, así como también con mayor iluminación pública en distintos puntos de la barriada. A su vez, habitantes del barrio Aldana, donde se ubica el campus Sargento Cabral, indicaron que las condiciones de seguridad mejoraron y los ataques contra la ciudadanía se redujeron gracias a los operativos que realiza la Policía de la jurisdicción y al trabajo que los vecinos organizados vienen realizando desde hace varios años.

En ambas zonas universitarias de la ciudad se registra a diario el movimiento de centenares de estudiantes que cursan las carreras que ofrece la Universidad Nacional del Nordeste (Unne).

Desde el barrio Víctor Colas, donde se encuentra el campus universitario Deodoro Roca, la comisión vecinal reclama por mayores medidas de seguridad. “Hoy las calles más afectadas por la delincuencia son J. R. Fernández, Pedro Esnaola, Antonio Nariño entre las avenidas Río Chico y Libertad, y la calle Unne, donde no sólo se registran hechos delictivos contra estudiantes, sino que en algunas partes la iluminación pública no es la adecuada”, señalaron desde la comisión vecinal en diálogo con El Litoral.

“Anteriormente contábamos con mayor trabajo articulado con la Comisaría 9ª, pero hoy pedimos más coordinación con la comisión vecinal porque se registran robos y hurtos contra vecinos y estudiantes universitarios, y muchas veces no quieren realizar las denuncias por la falta de respuestas”, contó uno de los referentes del barrio que se ubica frente al campus Deodoro Roca.

Por otra parte, en el barrio Aldana, donde se ubica el campus universitario Sargento Cabral, la situación es distinta debido al trabajo coordinado que vienen realizando los vecinos y las autoridades policiales. “En materia de seguridad la zona mejoró mucho, ya que contamos con la presencia de agentes hasta la noche y luego hay patrullajes de los grupos especiales. Además, estamos trabajando coordinadamente entre los vecinos y con el Sistema de Alerta Vecinal, por lo que mejoraron mucho las condiciones gracias a los reclamos que venimos realizando”, afirmaron referentes del barrio Aldana, que forma parte del Foro de los Cuatro Barrios.

“La situación del corredor universitario sobre la calle Uruguay entre la avenida Vera y Sargento Cabral mejoró bastante por la presencia policial y por la organización de los vecinos que, cuadra por cuadra, estamos en contacto para tratar de prevenir los hechos delictivos”, añadieron.