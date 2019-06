El líder montonero Vaca Narvaja será precandidato en Bariloche

El ex montonero Fernando Vaca Narvaja, quien fue miembro de la cúpula de la organización durante los 70, será precandidato a intendente de la ciudad de Bariloche por un frente kirchnerista.

Junto al partido Unión por el Movimiento Popular (UMP), anunció este miércoles la precandidatura. La candidatura la había comunicado su hijo Camilo en un video subido a Facebook.

“¡Te banco viejo! Hasta la Victoria Siempre”, comentó su hijo Camilo, quien fue pareja de Florencia Kirchner y es padre de Helena, una de las nietas de Cristina. En el video, Vaca Narvaja repasa su trayectoria política. “Me he desempeñado como ministro de Obras Públicas en la provincia, como presidente del Tren Patagónico, como secretario de Industria en la provincia de Buenos Aires”, explica. “Y, como todos saben, he pertenecido a la organización Montoneros”, indica en el material audiovisual.