Reviro y Jazz se combinan en la noche cultural correntina

Después de realizar una gira por las ciudades de Barcelona, Sevilla, Fuente de León, Amsterdam, Gouda y Bruselas, Jorge Castro y Osvaldo Burgos se presentarán mañana en la capital correntina con su grupo Híbridus. El espectáculo se llevará adelante en el Café Bar El Mariscal, donde además se ofrecerá Reviro con Ticue-í como plato de la noche.

Híbridus es un dúo de batería y Stik que recorrió distintos escenario, locales, nacionales e internacionales. En cada show, Osvaldo y Jorge van ensimismados en su música, la música llega limpia, honda y con fulgor de paisajes.

La presentación de mañana se enmarca en lo que han llamado Rojo Empedernido, un espectáculo donde además de la música habrá un plato típicamente misionero, Reviro con Ticue-í, así se denomina la preparación de carne cortada a cuchillo y revuelto en cebolla de verdeo. El cocinero invitado en esta ocasión es el periodista Paulo Ferreyra. El espectáculo está previsto para las 22.

“No lo busco para resolver un tema. No lo busco. Creo que Osvaldo te va llevando a determinados lugares auditivos que no tienen que ver con mirarnos para decir ‘acá terminamos’, sabemos que vamos a terminar, en algún momento vamos a terminar, pero no sabemos dónde vamos a terminar. Empezamos el tema y ahí vamos. Es algo que me permite despegarme totalmente de Osvaldo, no musicalmente, lo sigo escuchando y yo puedo jugar sobre lo que está haciendo”, explicó Jorge Castro sobre cómo funciona este dúo.

“En el desarrollo del tema puedo entrar, salir, callarme, volver a empezar, sentir esa sensación de que no nos buscamos con la mirada, no nos miramos. Nos miramos solamente cuando decimos qué vamos a tocar y nada más, al comienzo de cada tema. Sin embargo está el sonido. Es muy difícil lograrlo con tus pares musicales este tipo de relación”, contó Jorge. En esta noche de sábado se podrán apreciar temas como “Rastro de sueños” y “Río invisible”, entre tantos otros. “Más allá del nombre, Híbridus, hay algo que tiene que ver con el contenido artístico musical”, advirtió Osvaldo. “Si vas más allá de ese contenido, emerge la relación humana. Ahí aparece la amistad donde la música hizo que nos conozcamos, la música fue el factor, más allá de lo técnico, de lo elaborado y de lo no elaborado, todo lo hacemos desde la amistad”.