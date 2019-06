Pingüinos lidera el torneo Apertura en el círculo superior

Pasó la quinta fecha del Torneo Apertura de fútbol de salón en la ciudad de Corrientes y en la Primera A no se produjeron importantes variantes en los primeros puestos. Durante el pasado domingo, Pingüinos venció a El Cosmos 5 a 0 para mantenerse como único líder e invicto de la competencia.

Por su parte, en el tridente de escoltas se mantienen Victoria que le ganó a Comunicaciones 8 a 2, Bañado Norte que hizo lo propio con Complejo Oriana 7 a 4 y Marmolería que superó Pinta Futsal 4 a 0.

El que perdió terreno en esa posición fue Deportivo Fénix, que cayó en su presentación contra Deportivo Cichero 8 a 4. Mientras que Olimpia triunfó sobre Primos 8 a 4 y está al acecho de los principales equipos del certamen.

Además, Real Unión consiguió su tercer triunfo en la competencia al vencer a Panadería Romero 7 a 2 y Nacional superó a Cruz Diablo 7 a 1.

Primera B

En la Primera B se disputó la sexta fecha del Torneo Apertura. Libertad mantuvo su posición de liderazgo al ganarle a 17 de Agosto 5 a 3, en tanto que San Jorge quedó como único escolta, dado que le ganó a San Pantaleón 4 a 3 y San Gerónimo perdió contra Aberturas 5 a 2.

Los otros partidos disputados durante el último fin de semana tuvieron estos marcadores: Santa Teresita 1 – Jaguares 0, Deportivo Dengue 2 – Boca Unidos 6, Gafa 2 – Sporting Cristal 4, Don Ocho 4 – Islas Malvinas 3 y Juniors 2 – San Benito 8.

Primera C

Una situación particular se vivió en la sexta fecha de la categoría C del salonismo capitalino. Pese a la derrota, Juan de Vera mantuvo la primera ubicación. El líder perdió contra Armenia 3 a 1, pero la situación no fue aprovechada por Acero Puro que no se presentó a disputar su encuentro contra Aplanadora y por lo tanto se le dio por perdido el juego con el marcador 1 a 0.

El que aprovechó la ocasión para acercarse a lo más alto fue Milienium que derrotó a Olimpo 3 a 1.

Además, se dieron estos marcadores: El Santo 3 – Sportivo 7, Hebraica Corrientes 1 – Lunes Culturales 1, Centauro 9 – Barrio San Martín 3,y Deportivo Sur 4 – Imperio FS 1.

En la oportunidad tuvo fecha libre, El Decano.