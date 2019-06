“Los cambios en el gabinete serán paulatinos”

Luego de la conferencia de prensa brindada en el salón Amarillo acerca de su itinerario por China, el gobernador Gustavo Valdés se refirió a diversos temas del ámbito provincial y nacional al ser consultado por los medios de prensa presentes.

En referencia a inminentes cambios en las carteras de Desarrollo Social, la Secretaría General de la Gobernación y -eventualmente- en Producción y Educación, Valdés adelantó: “Podrían darse en diciembre o antes, ya que hay corrimientos debido a que muchos de los ministros están siendo candidatos y van a pasar de una experiencia en gestión a una experiencia legislativa, así que se van a ir dando paulatinamente esos cambios”.

En otro orden de temas, respecto a la designación de Miguel Angel Pichetto como candidato a vicepresidente dentro del frente oficial, el Gobernador consideró que la misma “es parte de la discusión que veníamos teniendo dentro de Cambiemos, donde nosotros necesitábamos ampliar el espacio para ir fortaleciéndolo e incluir a todos los que comulguen con esta política que venimos llevando adelante, por lo que me parece una incorporación buena y positiva”.

Seguidamente, en relación al traspaso del senador nacional Carlos Espínola al bloque de Pichetto en la Cámara alta, Valdés no manifestó sorpresa por la decisión ya que “es amigo del candidato a vicepresidente”, agregando que “tenemos una buena relación y me parece que como senador representa a la provincia de Corrientes; hay leyes que nosotros hemos conversado para poder sacarlas y me parece que tiene que haber buenas relaciones entre los legisladores nacionales y los que representan a la provincia y al pueblo”, destacando que “debemos tener una visión abierta a nuestra filosofía de trabajo en la provincia y hacer lo propio a nivel nacional”.