El letón Gulbis será el primer rival de Mayer en Wimbledon

Los tenistas argentinos Diego Schwartzman, Guido Pella, Leonardo Mayer, Juan Ignacio Lóndero, Federico Delbonis y Guido Andreozzi debutarán ante rivales de diferente peligrosidad en Wimbledon, según deparó el sorteo del cuadro efectuado ayer para el Grand Slam que comenzará el lunes, aunque está claro que la principal dificultad a vencer es el césped.

En ese contexto, el tercer Grand Slam del año que se jugará en el All England Club de Londres tendrá a las raquetas argentinas desafiando una superficie históricamente adversa, y habrá una ausencia sensible, la de Juan Martín Del Potro (11), quien fue operado en la rótula derecha y no podrá defender los puntos del año pasado, cuando llegó hasta los cuartos de final.

El certamen, que repartirá premios por 14 millones de euros y se juega en forma simultánea entre la ATP y la WTA, tiene como campeón defensor al número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, mientras que el segundo cabeza de serie será el suizo Roger Federer, quien alzó el trofeo ocho veces en All England y posee 20 Grand Slam en su carrera, y el tercero será el español Rafael Nadal.

Entre las damas, la máxima favorita es la australiana Ashleigh Barty, flamante líder del ranking mundial femenino, seguida por la japonesa Naomi Osaka (2), y la gran amenaza es la estadounidense Serena Williams (11), quien alzó el trofeo en siete ocasiones y perdió el año pasado la final ante la alemana Angelique Kerber (5).

En cuanto a los argentinos, el correntino Mayer (56 en el ránking de la ATP), quien llegó a octavos de final en 2014, comenzará ante el letón Ernests Gulbis (90) y de pasarlo irá con el polaco Huber Hurkacz (52) o el serbio Dusan Lajovic (33).

Leonardo llegará a Wimbledon sin torneos previos en canchas de césped por una dolencia en la clavícula. En los últimos días comenzó a entrenar con normalidad y espera poder estar en óptimas condiciones para el debut.

Por su parte, el “Peque” Schwartzman (24) debutará ante el australiano Matthew Ebden (91) con la misión de superar la primera ronda, tal como hizo el año pasado (la única vez que lo logró al cabo de cuatro participaciones) y si avanza le tocará luego el alemán Dominik Koepker (132) o el serbio Filip Krajinovic (51).

El bahiense Pella (26), campeón este año en San Pablo, debutará ante el rumano Marius Copil (84) y luego le tocaría el italiano Andreas Seppi (71) o el chileno Nicolás Jarry (55), en la misión de repetir su mejor actuación, que fue la tercera ronda en 2018.

El “Topo” Lóndero, nacido en Jesús María y campeón este año en el ATP de su provincia en Córdoba, jugará por primera vez en Wimbledon y debutará ante el francés Benoit Paire (32). Si le gana irá luego con el español Roberto Carballes Baena (72) o el serbio Miomir Kecmanovic (82).

El azuleño Delbonis (76), quien nunca pudo superar la ronda inicial en sus cinco participaciones, debutará ante el inglés Daniel Evans (65) y de pasarlo irá luego ante el también local James Ward (205) o el georgiano Nikoloz Basilashvili (16).

El porteño Andreozzi (116), por último, quien no superó la ronda inicial en sus dos incursiones, jugará ante al serbio Laslo Djere (30) y si logra superarlo irá luego ante el boliviano Hugo Dellien (93) o el australiano John Millman (58).