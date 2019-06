Rechazan planteo de inconstitucionalidad contra el protocolo local de audiencias

En el marco de una causa por indemnización laboral que se tramita ante el Juzgado Laboral Nº 2 de la ciudad de Corrientes, un profesional solicitó que se declare la inconstitucionalidad del protocolo de audiencias sancionado en el punto 14 del acuerdo Nº 11/2019 del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y su inaplicabilidad en ese caso.

El titular del Juzgado, doctor Rodrigo Orrantía, rechazó el planteo porque entendió que el profesional no probó, más allá de enunciarlo, el perjuicio que la aplicación del protocolo le causaba. “Si bien el abogado omitió toda referencia a qué norma procesal se habría modificado mediante el acuerdo Nº 11/19 punto 14, señaló como primera aclaración que el STJ no ha modificado el procedimiento previsto en la ley 3.540 -ni el del Código Procesal Civil y Comercial (Cpcyc)-. Sabido es que el STJ, dentro de las atribuciones conferidas por la Constitución Provincial (artículo 187, inciso 9º) expide las acordadas y reglamentos para hacer efectiva la Constitución Provincial y la Ley Orgánica de Tribunales, y con esta acordada se ha hecho público el modo en que todos los jueces de la provincia deben trabajar pero sin modificar los procedimientos previstos”, explicó el magistrado.

En consonancia con lo dicho, el decreto ley Nº 26/00 referido a la Ley Orgánica de Administración de Justicia, en el artículo 23, inciso 1º, dispone que el STJ dicte el reglamento interno y las acordadas conducentes al mejor servicio de la administración de justicia, según informaron desde la Corte provincial.

El doctor Orrantía afirmó que el STJ no se arrogó facultades que son propias de otro poder del Estado como lo es el Legislativo. Y recordó que “la autorización conferida en el decreto ley Nº 24/2000 para levantar la suspensión del artículo 360 del Cpcyc, se encuentra limitada exclusivamente a su objeto y ámbito de aplicación, lo cual es así ya que en la ley Nº 3.540 se encuentra prevista la audiencia de trámite, similar a audiencia preliminar prevista en el artículo 360 del Cpcyc y se aplican los artículos 47 y cc., motivo por el cual no se advierte el perjuicio”.

El magistrado desestimó la revocatoria interpuesta y concedió el recurso de apelación con efecto diferido (de conformidad a lo dispuesto en el artículo 94 de la ley Nº 3.540), según lo informado desde el Poder Judicial.

Vale recordar que el STJ resolvió en mayo aprobar en acuerdo (11/19) el protocolo para la implementación de la oralidad efectiva denominado “Juicio por audiencia en la Provincia de Corrientes”. La norma comenzó a regir desde el 1 de junio de 2019 para los procesos civiles, comerciales, laborales y contenciosos administrativos, e implica un cambio cultural, según destacaron.

El ministro Guillermo Horacio Semhan presidió el equipo de trabajo, en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Magistrados de los fueros civiles, comerciales, laborales y contencioso administrativo han trabajado en la redacción de este protocolo aprobado.

“El protocolo cambia procesos internos de trabajo, no las normas procesales”, indicaron los jueces María Belén Güemes y Pablo Teler en una entrevista brindada el pasado mes a El Litoral.

“La iniciativa no se aparta de las normas procesales, simplemente cambia procesos internos de trabajo. Creemos que todo cambio genera cierta resistencia, pero pensamos que los abogados verán luego los beneficios para todos los actores del sistema”, comentaron en aquella ocasión a este medio.

Según informaron magistrados y desde la propia Corte provincial, uno de los objetivos centrales es agilizar los tiempos. Un proceso dura, en promedio, cuatro años o más, pero con este sistema lo que se pretende es reducir a un año o un poco más.

El procedimiento se reestructura en dos audiencias: una preliminar, donde se prepara la prueba; y una final, en la cual se produce la prueba. En el medio se producen aquellas pruebas que no se hacen en audiencias, como traer expedientes de otros juzgados, informes o pericias.

La metodología deriva del programa Justicia 2020 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Actualmente hay 14 provincias que implementan la modalidad. Donde hubo experiencias de este tipo, en la mayoría de los casos se arribó a una conciliación, lo que permite reducir la litigiosidad.

De acuerdo con magistrados y el STJ, el protocolo está encuadrado en el Código Procesal porque todos los códigos procesales tienen un período de prueba. En el Contencioso, por ejemplo, son 30 días; y en el Civil, 40 días. Por otra parte, el ciudadano tendrá contacto directo con los jueces.

Las audiencias serán grabadas. Los equipos son proporcionados por el programa Justicia 2020. Al iniciar la videofilmación, el juez presentará y le pedirá a los presentes que se identifiquen, informando de viva voz su nombre, carácter, documento o datos de matrícula en su primera intervención. Lo mismo hará cuando intervengan otras personas.

Finalizada la audiencia, el magistrado invitará a las partes a alegar oralmente, pudiendo hacer uso de 10 minutos cada una. Luego de estos actos, o antes si las partes lo piden, el juez invitará nuevamente a las partes a una conciliación, conforme el artículo 36 del Cpcyc.

Cumplido el acto, si las partes alegaron, por providencia aparte, se llamarán autos para sentencia. Si no se alegó y corresponde por el tipo de proceso, se llamarán autos para alegar o para sentencia, según el caso, la cual se dicta dentro de los plazos procesales.