Osnaghi alegó que por reestructuración y cuestiones económicas prescindió de 24 trabajadores; aguardan que revea la medida

Un grupo de trabajadores planteó ante el Concejo que el Municipio de Paso de la Patria prescindió de sus servicios de manera abrupta. Esto fue motivo de análisis en la reunión de comisión que se concretó el último miércoles, y al día siguiente -jueves 27- el caso fue incluido en el orden del día. Pero pasaron a un cuarto intermedio hasta ayer, cuando el intendente Guillermo Osnaghi concurrió al Legislativo municipal y dio su versión de los hechos, volviendo a pasar a un cuarto intermedio hasta el lunes.

Al ser consultados sobre qué sucedió, desde el cuerpo deliberativo manifestaron a El Litoral que unos 15 trabajadores fueron al Legislativo municipal cuando los ediles estaba en reunión de comisión y les manifestaron que ellos -y otros más- entre la tarde del martes 25 y la mañana del miércoles 28 se enteraron de que ya no seguirían trabajando en la Municipalidad. “Fueron a registrar su ingreso y ahí se enteraron”, acotaron.

Considerando lo sucedido, los concejales resolvieron incluir el tema en el orden del día de la sesión del pasado jueves 28. Allí, escucharon a los trabajadores, quienes manifestaron que algunos estaban como contratados y otros, jornalizados. “Inclusive hay personas que hace varios años prestaban servicios para la Municipalidad”, comentaron.

Ante esta situación, los ediles definieron convocar al Intendente para que brindara informes sobre la situación económica de la Comuna, la cantidad de personal, cuáles son las condiciones laborales en las que desempeñan sus funciones, el número de personas que fueron desafectadas y si tiene previsto aplicar otra medida similar. Por eso es que pasaron a un cuarto intermedio hasta ayer a las 10.

Informes

La sesión se reanudó y concurrió el Jefe comunal, quien manifestó que decidió prescindir de los servicios de unas 24 personas por varias cuestiones, entre ellas, una reestructuración en el funcionamiento del Municipio, y la baja recaudación que se traduce en reducción de ingresos y productividad.

Pero más allá de los argumentos esgrimidos por el Intendente, desde el cuerpo deliberativo reiteraron la necesidad de que revea la medida, considerando las consecuencias que acarrea en una familia la falta de trabajo.

Y a la espera de una respuesta favorable, resolvieron pasar a un cuarto intermedio hasta el lunes venidero.

Consultado al respecto, Osnaghi manifestó a El Litoral que prescindió de las prestaciones que brindaban 24 personas por diferentes motivos. “Por un lado estamos reestructurando el Municipio que hasta ahora prestaba múltiples servicios tanto durante la mañana como a la tarde. Ahora, la mayoría de las actividades se concentrarán en la primera parte de la jornada y en la segunda sólo quedarán abiertas aquellas áreas que son necesarias, como la que otorga el carnet de conducir, turismo, recaudación de impuestos y una guardia de Obras Públicas”, explicó.

Por el otro lado -continuó- “como la recaudación es baja, necesitamos optimizar las recursos disponibles, ya que no podemos destinar todo lo que ingresa para el pago de sueldos”. Acotó que a esto “se suman algunas cuestiones particulares, por ejemplo, un chofer del Municipio que sin permiso se fue en la combi hasta el Chaco y un par que estaba utilizando recursos municipales para realizar actividades particulares”.

Seguidamente, remarcó que “es mi deber defender los intereses de la Municipalidad porque comprende a toda la población. Por supuesto que si la recaudación aumenta y mejoran las condiciones económicas, podría contratar más personal, pero ahora no están dadas las condiciones”. No obstante, indicó que hará una revisión de los casos y en base a ello definirá si el Municipio está en condiciones de reincorporar a alguno de los trabajadores.